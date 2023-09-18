Туристка из Нидерландов вызвала бурю комментариев своим отзывом о Великобритании

Мнение туристки из Нидерландов, выразившей свое впечатление о Великобритании в социальных сетях, стало вирусным и вызвало множество обсуждений. В своем путешествии по королевству она выразила негативное мнение о стране, называя ее "мрачной" и "бедной". Заявление туристки стало поводом для ожесточенных дискуссий.

Фото: openverse

Первый пост туристки, в котором она описала Великобританию как "мрачную" страну, вызвал волну комментариев и набрал более миллиона просмотров. Часть британцев были возмущены такими словами, утверждая, что места, где они живут, являются одними из самых красивых в мире. Тем не менее, некоторые признали, что описанные факты имеют место быть.

В следующем сообщении туристка добавила, что есть "места удивительной красоты" в Великобритании, но большинство из них ей показались "мрачными". Ее критический тон вызвал продолжающиеся обсуждения и споры.

Туристка также выразила надежду на то, что многие проблемы, которые она увидела, могут быть исправлены в будущем. Однако, как сообщает издание, ее последующие посты также были нацелены на критику Великобритании.

Великобритания. Конец Империи? @posle_zavtra