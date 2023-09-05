В Пхукете туристам разрешили вызывать такси прямо в аэропорт

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сейчас радостные путешественники обсуждают новость о том, что местные власти на острове Пхукет, популярном среди туристов, наконец-то разрешили вызывать такси через мобильное приложение.

Фото: Openverse

Первым, кто воспользовался этой возможностью, стало приложение Grab. Теперь туристы, прибывающие на остров в Таиланде, могут без проблем заказать такси через это приложение. Решение о разрешении такой услуги было объявлено на пресс-конференции, где присутствовали чиновники и представители аэропорта, как сообщает тайское издание Phuket Express.

Следует отметить, что до этого момента местные власти не позволяли ни одному приложению для вызова такси заезжать на территорию аэропорта. Поэтому путешественникам приходилось выходить за его пределы с багажом в поисках автомобиля. Иногда они становились свидетелями конфликтов между местными таксистами и лицензированными перевозчиками, борющимися за заказы. Но согласно заявлениям чиновников и туристов, теперь таких неудобств больше не будет, и поездки на Пхукет станут более комфортными.

Напомним, что Grab — это мобильное приложение, которое предоставляет разнообразные услуги в области транспорта и доставки в странах Юго-Восточной Азии. Основной функцией Grab является заказ такси, но оно также предоставляет услуги аренды автомобилей, мототакси, доставки еды, товаров и другие сервисы.

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