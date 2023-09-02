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На самый популярный город Европы началось нашествие крыс: количество перевалило за 7 миллионов, объявлена тревога

3:01
Туризм

Из ужасающей статистики следует, что столица Европы, Рим, переживает настоящую "крысиную эпидемию." На одного жителя этого туристического города приходится удивительное число — 2,5 крысы. Это означает, что в настоящее время в Риме, где проживает 2,8 миллиона человек, грызуны стали незваными гостями. Местные власти подняли тревогу, и итальянские СМИ начали активно освещать эту небывалую ситуацию.

На самый популярный город Европы началось нашествие крыс: количество перевалило за 7 миллионов, объявлена тревога
Фото: openverse

Новости о "заражении" города крысами быстро распространились из социальных сетей в национальные СМИ. Одна из местных газет даже подчеркнула, что в столице Риме крыс стало больше, чем римлян. Статистика шокирует: количество крыс превышает 7 миллионов.

Ситуация стала критической, когда выяснилось, что миллионы крыс завоевали Колизей — один из самых знаковых исторических памятников Рима. Это вызвало панику среди местных жителей и недовольство у туристов. Социальные сети заполнились изображениями грызунов, бродящих вокруг древнего амфитеатра, и это не могло остаться незамеченным.

Местная Федерация отельеров, Федералберги, выразила свое негодование и раскритиковала лиц, ответственных за санитарное состояние города и его туристические достопримечательности.

Они заявили: "Мы стыдимся перед миром."

Сенатор Клаудио Дуригон из оппозиционной партии "Лига" также не остался в стороне, отметив, что "Рим превратился в свалку под открытым небом, заполненную всевозможными отходами."

Проблема с крысами стала катастрофой для одного из самых значимых туристических мест Италии. Экскурсии в Колизей теперь приносят недоумение, так как туристам приходится смотреть не только на исторические стены амфитеатра, но и под ноги, чтобы избежать столкновения с грызунами.

В ответ на всеобщее возмущение власти Рима объявили чрезвычайную ситуацию. Мэр Рима, Роберто Гуальтьери, и министр культуры, Дженнаро Санджулиано, объявили о планах по борьбе с крысами в Колизее и прилегающих районах, таких как Оппио-Хилл и Домус-Ауреа. Грызуны не только отпугивают туристов, но и представляют угрозу здоровью, перенося опасные болезни.

Хотя представители муниципалитета заверили, что ситуация в Колизее полностью под контролем после массовой борьбы с крысами, только время покажет, улучшилась ли ситуация и стали ли туристы чувствовать себя более комфортно.

Следует отметить, что до начала пандемии легендарный амфитеатр Колизей, который существует около 2 000 лет, привлекал более 7,5 миллионов туристов ежегодно. Несмотря на вызовы, связанные с крысами, число посетителей Италии, возможно, вернется к дореформенному уровню.

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В Париже небывалое нашествие крыс
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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