Российский турпоток за рубеж летом 2023 года вырос более чем на треть

3:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2023 года количество российских туристов, выезжающих за рубеж, увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув в общей сложности 4,8 млн поездок. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), этот всплеск был в первую очередь связан с расширением доступных туристических направлений.

Фото: openverse

В отчёте говорится, что "за три летних месяца турпоток по основным туристическим зарубежным направлениям составил около 4,8 млн поездок россиян. Это на 37% больше, чем летом 2022 года, но основной прирост достигнут за счет расширения ассортимента доступных для поездок стран, а не за счет Турции, где туроператоры отмечают слабый сезон".

Было отмечено, что массовые многопрофильные туроператоры имеют продажи в 10 странах, включая Турцию, Россию, ОАЭ, Египет, Абхазию, Таиланд, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы и Сейшельские острова, на долю которых приходится от 94% до 98% их продаж.

По данным 1001 Tours, доля Турции в продажах летних туров колебалась от 58% до 63%. Предварительные данные АТОР показали, что с июня по август Турцию посетило чуть менее 2,6 млн российских туристов, что на 12% больше по сравнению с предыдущим летом. Однако часть этого числа включает туристов, которые проследовали транзитом через Стамбул в другие пункты назначения (около 350 тысяч человек). Без учёта этого транзитного потока примерно 2,25 миллиона российских туристов посетили Турцию с целью отдыха, что на 7% больше, чем в 2022 году. В АТОР подчеркнули, что, учитывая расширенные программы полетов в этом году, это увеличение следует оценивать как свидетельствующее о слабом сезоне.

Это снижение туристической привлекательности Турции было связано со средним повышением цен на отдых в стране на 30% по сравнению с предыдущим летом. Абхазия стала вторым по популярности зарубежным направлением, приняв около 1 миллиона российских туристов, что на 25% больше, чем в предыдущем году. На долю этой страны приходилось от 6% до 15% от общего объема продаж туров. ОАЭ заняли третье место по спросу, с примерно 350 тысячами российских туристов. Россияне также побывали в Египте (300 тысяч туристов), Таиланде (180 тысяч), на Мальдивах (50 500) и на Кубе (35 тысяч).

Пять крупнейших туроператоров сообщили о средней стоимости туров в Турцию в диапазоне от 80 000 до 140 000 рублей на человека при проживании 8-9 ночей. Для Абхазии средняя стоимость составила около 32 000 рублей без перелета на девять ночей и примерно 77 000 рублей с перелетом. Цены выросли примерно на 5-15% в различных сегментах рынка. Цены на туры в ОАЭ также выросли в среднем на 15% в годовом исчислении, при этом средняя стоимость недельного тура, как отмечает АТОР, составляет от 80 000 до 110 000 рублей.

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