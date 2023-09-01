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Российский турпоток за рубеж летом 2023 года вырос более чем на треть

3:47
Туризм

Летом 2023 года количество российских туристов, выезжающих за рубеж, увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув в общей сложности 4,8 млн поездок. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), этот всплеск был в первую очередь связан с расширением доступных туристических направлений.

Российский турпоток за рубеж летом 2023 года вырос более чем на треть
Фото: openverse

В отчёте говорится, что "за три летних месяца турпоток по основным туристическим зарубежным направлениям составил около 4,8 млн поездок россиян. Это на 37% больше, чем летом 2022 года, но основной прирост достигнут за счет расширения ассортимента доступных для поездок стран, а не за счет Турции, где туроператоры отмечают слабый сезон".

Было отмечено, что массовые многопрофильные туроператоры имеют продажи в 10 странах, включая Турцию, Россию, ОАЭ, Египет, Абхазию, Таиланд, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы и Сейшельские острова, на долю которых приходится от 94% до 98% их продаж.

По данным 1001 Tours, доля Турции в продажах летних туров колебалась от 58% до 63%. Предварительные данные АТОР показали, что с июня по август Турцию посетило чуть менее 2,6 млн российских туристов, что на 12% больше по сравнению с предыдущим летом. Однако часть этого числа включает туристов, которые проследовали транзитом через Стамбул в другие пункты назначения (около 350 тысяч человек). Без учёта этого транзитного потока примерно 2,25 миллиона российских туристов посетили Турцию с целью отдыха, что на 7% больше, чем в 2022 году. В АТОР подчеркнули, что, учитывая расширенные программы полетов в этом году, это увеличение следует оценивать как свидетельствующее о слабом сезоне.

Это снижение туристической привлекательности Турции было связано со средним повышением цен на отдых в стране на 30% по сравнению с предыдущим летом. Абхазия стала вторым по популярности зарубежным направлением, приняв около 1 миллиона российских туристов, что на 25% больше, чем в предыдущем году. На долю этой страны приходилось от 6% до 15% от общего объема продаж туров. ОАЭ заняли третье место по спросу, с примерно 350 тысячами российских туристов. Россияне также побывали в Египте (300 тысяч туристов), Таиланде (180 тысяч), на Мальдивах (50 500) и на Кубе (35 тысяч).

Пять крупнейших туроператоров сообщили о средней стоимости туров в Турцию в диапазоне от 80 000 до 140 000 рублей на человека при проживании 8-9 ночей. Для Абхазии средняя стоимость составила около 32 000 рублей без перелета на девять ночей и примерно 77 000 рублей с перелетом. Цены выросли примерно на 5-15% в различных сегментах рынка. Цены на туры в ОАЭ также выросли в среднем на 15% в годовом исчислении, при этом средняя стоимость недельного тура, как отмечает АТОР, составляет от 80 000 до 110 000 рублей.

Ранее мы писали, что теперь российские туристы могут расплачиваться по карте "Мир" и в Лаосе. 

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5 необычных стран для бюджетного отдыха / Где недорого отдохнуть в 2023 году?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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