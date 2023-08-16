Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жена Брюса Уиллиса беспокоится из-за проблем, связанных с его деменцией
Петербургскими полицейскими задержаны и доставлены в военкомат более ста мигрантов
В России назначили дату запуска 6G-сетей
Статистики официально объявили о входе экономики Нидерландов в рецессию
На Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге задержали более 100 мигрантов-уклонистов
В Абхазии ищут пропавшего подростка из Саратова
Радиостанции России отказались от песен Лаймы Вайкуле из-за спонсирования ВСУ
Политолог Ведруссов: Украины в НАТО не будет, альянс не дотянет до конца десятилетия
Садальский высказался о нападках Талызиной на Пугачёву и Ахеджакову

Российские туристы смогут расплачиваться картой Мир ещё в одной стране

1:10
Туризм

Лаос объявил о своём намерении приветствовать российских туристов с удобством использования платежной системы "Мир", согласно информации, переданной ТАСС. Это заявление подтверждает план Лаоса предоставить российским путешественникам возможность использовать карты платёжной системы "Мир" на территории страны.

Российские туристы смогут расплачиваться картой Мир ещё в одной стране
Фото: Официальный сайт Госдумы РФ

Доктор Кеоморакот Сидлаконе, генеральный директор Института промышленности и коммерции при Министерстве промышленности и торговли Лаоса, подтвердил это во время XI Московской конференции по безопасности. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он заявил, что у Лаоса есть намерения облегчить использование карт "Мир" для российских туристов.

Хотя платежная система "Мир" уже работает в соседнем Вьетнаме, её прием в разных банках различается. Помимо Лаоса, на Кубе и в Венесуэле также готовятся инициативы по приему российских карт. Присутствие "Мира" распространяется и на другие регионы, включая Абхазию, Армению, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южную Корею и Южную Осетию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В каких странах можно расплачиваться картой «Мир»
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
В Калуге на заводе "Фольксваген" снова стартует выпуск авто. Власти пока не уточнили, какие это будут машины

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".

На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей
56-летней Ладе Дэнс угрожают убийством после аварии
Ладе Дэнс угрожают убийством
"Нам не хватало техники": бойцы "Востока" рассказали про бои за Урожайное
Трампу уже выбрали тюрьму: какая судьба ждёт экс-президента США
Когда-то русские гордились своим сельским хозяйством Сергей Лебедев Сербию и Хорватию разделяют призраки бывших войн Михаил Плисюк Откуда ждать атаку Крымского моста — военспецы оценили защиту Олег Володин
В НАТО открыли дверь для переговоров с РФ по Украине: "мир в обмен на территории"
Здоровому человеку страшно ехать в Европу, заявил директор СВР
Мужчина в футболке сотрудника Wildberries совершил попытку изнасиловать девушку
Мужчина в футболке сотрудника Wildberries совершил попытку изнасиловать девушку
Последние материалы
Ордуханян: США отправят воевать с Россией по очереди пол-Европы
Newsweek: итоги контрнаступления ВСУ привели к расколу в правительстве Украины
Бесчинства и повальный алкоголизм туристов: на популярном курорте уже не знают, как бороться с отдыхающими
Ищенко назвал позитивные и негативные мировые события для России
На Камчатке повар избил барменшу ногами за сделанное замечание
Американский боксёр поразился мудростью Владимира Путина
Carlsberg намерен защитить свою долю в "Балтике"
Mercedes и BMW приостановили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению
Диетолог Елена Соломатина опровергла пользу всем известного спортивного упражнения
Экс-командир ОСН "Витязь" рассказал о связи между нынешними достижениями России в СВО и "Бахмутской мясорубкой" ЧВК "Вагнер"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников