Лаос объявил о своём намерении приветствовать российских туристов с удобством использования платежной системы "Мир", согласно информации, переданной ТАСС. Это заявление подтверждает план Лаоса предоставить российским путешественникам возможность использовать карты платёжной системы "Мир" на территории страны.
Доктор Кеоморакот Сидлаконе, генеральный директор Института промышленности и коммерции при Министерстве промышленности и торговли Лаоса, подтвердил это во время XI Московской конференции по безопасности. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он заявил, что у Лаоса есть намерения облегчить использование карт "Мир" для российских туристов.
Хотя платежная система "Мир" уже работает в соседнем Вьетнаме, её прием в разных банках различается. Помимо Лаоса, на Кубе и в Венесуэле также готовятся инициативы по приему российских карт. Присутствие "Мира" распространяется и на другие регионы, включая Абхазию, Армению, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южную Корею и Южную Осетию.
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