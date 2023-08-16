Российские туристы смогут расплачиваться картой Мир ещё в одной стране

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лаос объявил о своём намерении приветствовать российских туристов с удобством использования платежной системы "Мир", согласно информации, переданной ТАСС. Это заявление подтверждает план Лаоса предоставить российским путешественникам возможность использовать карты платёжной системы "Мир" на территории страны.

Фото: Официальный сайт Госдумы РФ

Доктор Кеоморакот Сидлаконе, генеральный директор Института промышленности и коммерции при Министерстве промышленности и торговли Лаоса, подтвердил это во время XI Московской конференции по безопасности. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, он заявил, что у Лаоса есть намерения облегчить использование карт "Мир" для российских туристов.

Хотя платежная система "Мир" уже работает в соседнем Вьетнаме, её прием в разных банках различается. Помимо Лаоса, на Кубе и в Венесуэле также готовятся инициативы по приему российских карт. Присутствие "Мира" распространяется и на другие регионы, включая Абхазию, Армению, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южную Корею и Южную Осетию.

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