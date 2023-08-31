В Германии россиян не пустили в самолёт из-за гражданства

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне в Германии пострадали от новой ситуации, связанной с дискриминацией на основе их гражданства. На пассажиров рейса Люфтганзы из Бремена в Таллин было наложено ограничение, и их не допустили на борт самолета. Причина — запрет на проезд через Эстонию для граждан России. Один из пострадавших туристов намерен подать в суд на авиакомпанию.

Фото: Openverse

Эксперты посоветовали туристам требовать письменный отказ и объяснение причин от старшего сотрудника. Они подчеркнули, что авиакомпании иногда стараются избежать письменного отказа, но это незаконно. В случае необоснованного отказа, пассажиру полагается компенсация.

Однако совет экспертов не помог туристам. Они поделились, что руководитель смены не предоставил никаких документов и сказал, что у них нет соответствующих формуляров.

Эксперты также предложили обратиться к адвокату, чтобы защитить свои права в суде. Российское гражданство в "цивилизованной Европе" стало источником неприятных ситуаций. Дискриминация распространяется не только на авиакомпании: в чехских банках была отключена опция внесения наличных для всех россиян, проживающих в стране. Это было обосновано борьбой с международным терроризмом.

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