В российских гостиницах появится вариант "все включено" без алкоголя

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские гостиничные предприниматели начали обсуждать возможность внедрения концепции "все включено" без алкоголя, сообщает Российский союз туриндустрии.

Фото: by yuhui CC BY-SA 2.0

Одной из компаний, которая рассматривает вариант предоставления пакетов "все включено" без алкоголя, является российская управляющая компания Atelika Hotel Group.

«Все входящие в нашу сеть отели all inclusive предлагают алкоголь, но мы думаем в одном из объектов в Тверской области попробовать ввести безалкогольную систему. Нас не очень устраивает загрузка в этом отеле, и, возможно, мера привлечет новую аудиторию, которой понравится такой вариант», — рассказал генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов.

Он отметил, что цель не заключается в увеличении прибыли. Этот шаг рассматривается как маркетинговая стратегия, так как дополнительная сумма за отсутствие алкоголя будет незначительной и составит не более 120 рублей на гостя.

Напомним, что летом турецкие отельеры резко повысили цены, что привело к сокращению числа российских туристов. В рамках поиска решения данной проблемы рассматривалась возможность внедрения концепции "все включено" без алкоголя в отелях Турции.

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