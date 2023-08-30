В российских гостиницах появится вариант "все включено" без алкоголя

Российские гостиничные предприниматели начали обсуждать возможность внедрения концепции "все включено" без алкоголя, сообщает Российский союз туриндустрии.
Одной из компаний, которая рассматривает вариант предоставления пакетов "все включено" без алкоголя, является российская управляющая компания Atelika Hotel Group.
«Все входящие в нашу сеть отели all inclusive предлагают алкоголь, но мы думаем в одном из объектов в Тверской области попробовать ввести безалкогольную систему. Нас не очень устраивает загрузка в этом отеле, и, возможно, мера привлечет новую аудиторию, которой понравится такой вариант», — рассказал генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов.
Он отметил, что цель не заключается в увеличении прибыли. Этот шаг рассматривается как маркетинговая стратегия, так как дополнительная сумма за отсутствие алкоголя будет незначительной и составит не более 120 рублей на гостя.
Напомним, что летом турецкие отельеры резко повысили цены, что привело к сокращению числа российских туристов. В рамках поиска решения данной проблемы рассматривалась возможность внедрения концепции "все включено" без алкоголя в отелях Турции.
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