Нашествие ядовитых медуз в море на востоке Крыма напугало отдыхающих

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нашествие ядовитых медуз нарушило пляжный отдых россиян, желающих насладиться купанием и солнечными ваннами в восточной части Крыма. Береговая линия пострадала от сильного наплыва этих подводных существ, что вызвало неприятный запах и риск болезненных укусов. Это явление особенно сильно повлияло на город Керчь, где массовое появление медуз в конце августа объясняется необычно высокими температурами. Эти медузы собираются в более теплых местах у берега, где обычно купаются туристы.

Фото: Search Creative Commons

Наличие многочисленных выброшенных на берег медуз сделало плавание в море невозможным. Хотя их укусы не опасны для человека, они могут вызывать дискомфорт и боль, подрывая впечатления от отдыха. Местные жители выразили удивление беспрецедентными масштабами этого "кладбища медуз".

Эксперты ожидают, что медузы мигрируют из прибрежных вод Керченского полуострова в открытое море к середине сентября. Тем временем как туристам, так и местным жителям приходится бороться с этими нежелательными "соседями", которые мешают им наслаждаться популярным курортом. Стоит отметить, что медузы обычно видны на поверхности воды или выброшены на берег, и людям рекомендуется избегать тесного контакта с ними.

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