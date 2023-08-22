По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с августа по начало сентября стоимость туров в Таиланд значительно снизилась — на 30% по сравнению с тарифами летнего сезона, и сейчас цены начинаются от 55 000 рублей на человека. В организации отметили, что на этот период можно найти туры в Таиланд примерно на 30% дешевле, чем по типичным ценам летнего сезона.
Например, самый бюджетный вариант — проживание на 11 ночей в трехзвездочном отеле с завтраком — доступен примерно за 109 000 рублей для двух человек, вылетающих в августе. Однако туроператоры подчеркивают, что эти выгодные ценовые предложения являются краткосрочными и применимы только на определённые предстоящие даты.
Сокращение количества мест на рейсах для немедленных вылетов может быть связано с подготовкой к школьному сезону, что приводит к меньшему количеству бронирований на конец августа и первую половину сентября, особенно среди семей с детьми школьного возраста.
Таиланд остается очень популярным направлением, особенно в связи с предстоящими событиями, такими как ноябрьские праздники и Новый год. АТОР также прогнозирует, что начиная со второй половины сентября или начала октября туры в Таиланд можно будет приобрести в среднем за 160 000-200 000 рублей на двоих, в зависимости от категории отеля и плана питания.
На конец ноября и первую половину декабря аналогичная сумма в размере от 200 000 до 210 000 рублей на двоих могла бы обеспечить тур в Таиланд на 11 ночей. Однако эксперты ожидают, что с приближением зимнего сезона цены, скорее всего, снова вырастут. Ожидается, что после завершения действия специальных предложений цены вернутся к уровню высокого сезона, который, по прогнозам, будет как минимум на 25% выше, чем в предыдущем году.
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