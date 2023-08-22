АТОР: минимальная цена на тур в Таиланд упала до 55 тысяч рублей на человека

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с августа по начало сентября стоимость туров в Таиланд значительно снизилась — на 30% по сравнению с тарифами летнего сезона, и сейчас цены начинаются от 55 000 рублей на человека. В организации отметили, что на этот период можно найти туры в Таиланд примерно на 30% дешевле, чем по типичным ценам летнего сезона.

Фото: "Sunset - Ko Lanta / Thailand" by Rushen! is licensed under CC BY-SA 2.0.

Например, самый бюджетный вариант — проживание на 11 ночей в трехзвездочном отеле с завтраком — доступен примерно за 109 000 рублей для двух человек, вылетающих в августе. Однако туроператоры подчеркивают, что эти выгодные ценовые предложения являются краткосрочными и применимы только на определённые предстоящие даты.

Сокращение количества мест на рейсах для немедленных вылетов может быть связано с подготовкой к школьному сезону, что приводит к меньшему количеству бронирований на конец августа и первую половину сентября, особенно среди семей с детьми школьного возраста.

Таиланд остается очень популярным направлением, особенно в связи с предстоящими событиями, такими как ноябрьские праздники и Новый год. АТОР также прогнозирует, что начиная со второй половины сентября или начала октября туры в Таиланд можно будет приобрести в среднем за 160 000-200 000 рублей на двоих, в зависимости от категории отеля и плана питания.

На конец ноября и первую половину декабря аналогичная сумма в размере от 200 000 до 210 000 рублей на двоих могла бы обеспечить тур в Таиланд на 11 ночей. Однако эксперты ожидают, что с приближением зимнего сезона цены, скорее всего, снова вырастут. Ожидается, что после завершения действия специальных предложений цены вернутся к уровню высокого сезона, который, по прогнозам, будет как минимум на 25% выше, чем в предыдущем году.

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