Российская туристка обвинила пятизвёздочный отель Турции в засилье клопов

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка обвинила пятизвёздочный отель в Турции в "нашествии клопов". По информации ТК "Shot", туристка по имени Наталья планирует подать в суд на крупного российского туроператора, который не только не предоставил ей помощь в ответ на ее жалобы, но даже угрожал ей.

Фото: "Koryo Hotel Lobby. Pyongyang, North Korea." by (stephan) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Речь идет об отеле Kilikya Palace Göynük в Анталье. По данным канала, Наталья отправилась в отпуск вместе со своей пожилой матерью. Всё шло хорошо, пока на коже не начали появляться "красные пятна, сопровождающиеся зудом и раздражением". Она обратилась к врачу, но лечение "аллергии на красное" не дало результатов.

В конечном итоге она обнаружила под матрасом "трупики клопов". Переселить пострадавших отказались, предложив лишь замену белья бесплатно. Канал уточняет, что им также была предложена услуга врача за $30.

Попытавшись найти помощь у представителя туроператора в отеле, Наталья столкнулась с неожиданной реакцией. На ее жалобы агент заявил, что она сама занесла клопов в номер, и даже грозил обратиться в полицию, чтобы Наталью привлекли за клевету.

Угрозы представителя туркомпании так подействовали на пожилую маму Натальи, что этот отпуск вполне мог стать для нее последним. Сотрудники отеля, присоединившись к гиду, бодро пытались выставить недовольных женщин на улицу, чтобы те "не мешали".

"В России обошла ещё кучу врачей, обследовала мать. Загадочную "аллергию на красное" российские врачи сразу же отмели: на коже — типичные укусы постельного клеща", — добавляет издание.

Пострадавшая туристка собирается требовать компенсацию за все неприятности, которые ей пришлось пережить из-за туроператора.

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