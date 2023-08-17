Самолет с российскими туристами экстренно посадили из-за подгоревшей каши

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самолет с российскими туристами вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за неприятного запаха, который не был вызван возгоранием, а оказался результатом подгоревшей каши.

Фото: Vivan755

Инцидент произошел на борту рейса "Аэрофлота", следовавшего из Сочи в Санкт-Петербург утром 16 августа. По информации, предоставленной Telegram-каналом "База", тревожный запах начал распространяться в салоне, что вызвало беспокойство среди персонала.

В сообщении говорилось: "Бортпроводники сразу заметили интенсивный запах гари в салоне".

Но благодаря оперативным действиям экипажа, удалось быстро обнаружить источник запаха. Оказалось, что он исходил из задней кухни самолета, где находилась печка. Печку отключили, и капитан решительно решил вернуться в аэропорт Сочи для дополнительной проверки. По приземлении выяснилось, что источником запаха гари была подгоревшая каша.

Расследование выявило, что упаковка еды от поставщика для авиакомпании была недостаточно герметично закрыта, что привело к тому, что каша попала на нагревательный элемент печки.

В результате неосторожности сотрудников по обеспечению питанием пассажиров вызваны беспокойство у туристов и персонала, а также задержка вылета. Весь запас бортовой пищи, который пассажиры должны были получить на завтрак, был отправлен на проверку пожарными из аэропорта Сочи.

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