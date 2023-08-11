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Туристы спасаются бегством: пожары уничтожили известный курорт в США

1:48
Туризм

Тропический райский уголок Мауи, расположенный в самом сердце Гавайских островов, превратился из идиллического места отдыха туристов в пекло, когда свирепые лесные пожары опустошили живописный ландшафт. Яркий курортный городок Лахайна, излюбленное место отдыха, теперь лежит в руинах, поскольку пламя охватило практически каждый уголок.

Туристы спасаются бегством: пожары уничтожили известный курорт в США
Фото: www.osnmedia.ru

Обугленные руины Лахайны

Как сообщают авторитетные источники, в том числе Daily Mail, мэр города Ричард Биссен с мрачной уверенностью заявил, что дотла сгорело 271 строение. Финансовые потери от пожаров уже достигли астрономических цифр: ущерб исчисляется миллиардами долларов. Несмотря на усилия пожарных, пожар продолжает бушевать, вынуждая туристов спасаться бегством.

Потерянные жизни и отчаянное спасение

Ранее сообщалось, что число погибших достигло 36 человек, и эта цифра может увеличиться по мере того, как пожарные будут продолжать поисково-спасательные работы. Испуганные люди, оказавшиеся в ловушке надвигающегося пламени, вынуждены искать убежища в океане. Береговая охрана предпринимает отчаянные попытки оказать помощь терпящим бедствие, но ситуация остается сложной.

Изнурительная борьба

В борьбе с огнём власти задействовали четыре вертолёта, которые заливают Лахайну водой, пытаясь подавить пламя. Ещё шесть вертолётов участвуют в тушении пожаров в других очагах. Береговая охрана и ВМС США также подключились к этой работе, проводя поисково-спасательные операции по поиску людей, оказавшихся в зоне неутихающего пожара.

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Гавайи: жертвами пожаров стали по меньшей мере 36 человек
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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