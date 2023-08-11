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Десятки человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях

1:30
Происшествия

Многочисленные жители Гавайских островов поспешили эвакуироваться из своих домов на острове Мауи, когда лесной пожар охватил весь остров, разрушив часть города и унеся по меньшей мере 36 жизней, что стало одним из самых смертоносных лесных пожаров за последние годы в США.

Десятки человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях
Фото: www.osnmedia.ru

Внезапно вспыхнувший пожар застал остров врасплох, оставив после себя обугленные автомобили на некогда оживленных улицах и дымящиеся груды обломков на месте многовековых построек в Лахайне — городке, берущем свое начало в 1700-х годах и очень популярном у туристов.

В среду пожарные бригады боролись с пламенем в разных точках острова, причём интенсивность пожара вынуждала взрослых и детей искать убежища в океане. По данным, полученным в среду из округа Мауи, число погибших составляет 36 человек, однако более подробная информация не приводится. Ранее сообщалось, что 271 строение получило повреждения или было полностью уничтожено, десятки людей получили травмы.

В связи с продолжающимся пожаром туристам было рекомендовано воздержаться от посещения пострадавших районов. По словам директора транспортной службы штата, в среду Мауи покинули около 11 тыс. туристов, а в четверг ожидается отъезд еще 1,5 тыс. человек.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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