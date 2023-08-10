Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туробмен

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия предложила Индии начать безвизовый групповой туристический обмен. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: telegram официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой

"В настоящее время у нас действует безвизовый групповой туристический обмен с Китаем. Следующая на очереди — Индия. Мы направили туда соответствующее предложение. Сейчас подключаются дипломатические каналы, и мы будем ускорять этот процесс", — заявил он.

Министр подчеркнул, что задача отрасли — вернуться к допандемическому уровню въездного турпотока и заместить сократившийся туризм из недружественных стран.

С 1 августа Россия и Китай взаимно готовы принимать туристические группы в рамках двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических обменах. Кроме того, с 1 августа установлен безвизовый групповой туристический обмен между Россией и Ираном. 10 августа ожидается прибытие в Россию первой после пандемии группы китайских туристов в рамках соглашения о безвизовом групповом туристическом обмене.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Россия и Китай возобновили безвизовый туристический обмен