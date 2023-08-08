Большая часть российских граждан в 2023 вынуждены сокращать свои траты на отпуск, и сервис "Зарплата.ру" выяснил основные категории для экономии.
Для этого аналитикам пришлось опросить почти 2,5 тысячи работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет, сообщает РИА Новости.
Как оказалось, 23% туристов из РФ в 2023 году сэкономили на аренде жилья, 21% меньше времени уделили шопингу, а 15% приобретали более дешёвые сувениры из поездок и подарки.
Также опрос показал, что 62% российских отпускников смогли выделить менее 100 тысяч рублей на отдых.
Ранее британские СМИ рассказали, что 57 триатлонистов на северо-западе страны заболели кишечной инфекцией после заплыва в море.
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