Около шести десятков триатлонистов пожаловались на ухудшение самочувствия после соревнований на северо-западе Великобритании.
Как минимум 57 спортсменов из двух тысяч участников подхватили кишечную инфекцию на британском этапе чемпионата мира.
"По меньшей мере у 57 человек случились тошнота и диарея после участия в соревнованиях по морскому плаванию на чемпионате мира по триатлону в Сандерленде", — сообщает The Guardian со ссылкой на представителей местного минздрава.
Специалисты соответствующего ведомства проверяли качество воды за три дня до старта заплыва, но результаты анализов, в которых оказалось 39-кратное превышение нормальных показателей по содержанию колоний кишечной палочки, обнародовали только после окончания соревнований.
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