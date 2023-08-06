The Guardian: 57 триатлонистов в Британии заболели после заплыва в море

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Около шести десятков триатлонистов пожаловались на ухудшение самочувствия после соревнований на северо-западе Великобритании.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Как минимум 57 спортсменов из двух тысяч участников подхватили кишечную инфекцию на британском этапе чемпионата мира.

"По меньшей мере у 57 человек случились тошнота и диарея после участия в соревнованиях по морскому плаванию на чемпионате мира по триатлону в Сандерленде", — сообщает The Guardian со ссылкой на представителей местного минздрава.

Специалисты соответствующего ведомства проверяли качество воды за три дня до старта заплыва, но результаты анализов, в которых оказалось 39-кратное превышение нормальных показателей по содержанию колоний кишечной палочки, обнародовали только после окончания соревнований.