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Врач Коновалов рассказал, как не заразиться энтеровирусной инфекцией летом

Здоровье

В РФ зафиксирован подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией, опасным проявлением которой является серозный менингит. Врач-инфекционист Иван Коновалов объяснил, как защититься от заболевания.

Врач Коновалов рассказал, как не заразиться энтеровирусной инфекцией летом
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По его словам, к симптомам инфекции относятся высокая температура, интоксикация, кишечные расстройства, появление пузырьковой сыпи на слизистой ротоглотки, миндалинах, подошвах или стопах. Как пояснил специалист, иногда заболевание называют "летним гриппом". Эксперт добавил, что в сложных случаях оно приводит к воспалению мозговых оболочек.

Заразиться энтеровирусной инфекцией можно воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путями, уточнил врач в интервью сайту aif.ru. Он посоветовал не пить воду из колодца, фонтана или водоёма во избежание осложнений. Кроме того, для профилактики инфекции следует хорошо промывать фрукты и овощи перед употреблением.

"По возможности купаться в море, а не в бассейнах", — рекомендует Коновалов.

Врач призвал обходить стороной стихийные пункты питания и соблюдать правила гигиены, чтобы не столкнуться с энтеровирусной инфекцией.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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