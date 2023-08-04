В Турции цены на отели и рестораны увеличились на 82%

С ростом цен в туристических отелях и ресторанах Турции столкнулись туристы. Данные, представленные Турецким статистическим институтом (TUIK) и цитируемые турецкими туристическими изданиями, подчеркивают, что именно отели и рестораны оказались во главе списка отраслей с наибольшим ростом цен.
В ряде случаев рост цен уже превысил отметку в 100%. По данным TUIK, средний прирост цен за июль месяц составил 9,5%. За год этот средний показатель вырос до почти 48%. Однако в некоторых сферах рост цен намного превысил средние значения, и именно сюда входят отели и рестораны. В турецких СМИ утверждают:
"Наиболее высокий прирост цен за год был зафиксирован именно в сегменте отелей и ресторанов. Он достиг 82%".
Согласно источникам, за последний год цены в сфере отелей и ресторанов выросли на внушительные 82%. Это подчеркивает актуальность проблемы. Анализируя изменения за июль, становится ясно, что рост цен в этом секторе превысил средний уровень, достигнув 12%. Однако это не все. Требует внимания то, что наибольший вклад в рост цен составляют три аспекта, существенно влияющие на бюджет туристов в отелях и ресторанах.
Увеличение зарплаты сотрудников оказало значительное воздействие на общие затраты отелей и ресторанов. Ответственный подход к оплате труда сотрудников привел к росту расходов в этой сфере.
Цены на продукты питания и напитки ощутимо подскочили вверх. Это означает, что стоимость приготовления пищи и предоставления напитков для посетителей также увеличилась, оказав влияние на итоговые расценки.
Цены на энергию также сыграли свою роль в росте затрат для отелей и ресторанов. Повышение стоимости энергоресурсов повлияло на общие операционные издержки.
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