Пожар поглотил популярный курорт: отдыхающие срочно эвакуируются

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Массовый лесной пожар, который вспыхнул на популярном островном курорте Родос, стал испытанием для тысяч туристов, заставив их бросить свои чемоданы в отелях и спасаться бегством от огня, сообщает Турпром.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Лесной_пожар

Официальные сводки говорят, что из-за пожаров на юго-востоке курорта уже были успешно эвакуированы более 30,000 отдыхающих из разных стран мира. Местные пожарные делают все возможное, чтобы справиться с огнем, однако ветры неумолимо несут пламя в сторону популярных курортных зон.

Тысячи иностранных туристов столкнулись с бедственным положением, а многим пришлось выбираться из гостиниц самостоятельно. Владелица одного из отелей на Родосе сообщила, что на курорте туристам негде спать. Несмотря на это, около 3,500 человек были успешно эвакуированы, используя сухопутные и морские маршруты. К счастью, никто из туристов не пострадал, их вовремя спасли либо они сами смогли добраться до безопасных мест.

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На острове Родос эвакуировали тысячи людей из-за пожаров