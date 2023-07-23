Компания Wildberries занялась туризмом

3:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно сообщению от ATOR, одного из ведущих онлайн-ритейлеров России, компания Wildberries объявила о запуске своего собственного туристического сервиса. Информация об этом поступила из источника Турпром.

Фото: Газета.Ru

Теперь на этой популярной платформе можно приобрести путевки как по России, так и за границу, а также забронировать отели. Пресс-релиз компании акцентирует внимание на доступности услуг различных ценовых сегментов. По данным компании, в настоящее время предлагаются туры "от туроператоров и агрегаторов". В дальнейшем Wildberries планирует расширить сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми в сфере туризма. На платформе сегодня можно найти туры от таких туроператоров, как ANEX, Pegas Touristik, Sunmar, Coral Travel, "Интурист", ICS Travel Group, TEZ Tour, Fun&Sun, АЛЕАН и других.

По словам опрошенных редакцией туроператоров, присутствующих на сайте Wildberries, компания не имеет прямой интеграции с ними. Туры просто "подтягиваются" с других партнерских веб-сайтов — существующих онлайн-агрегаторов туров. Один из собеседников издания упомянул сервис Travelata. ru в качестве партнера площадки. Сама компания Wildberries, судя по открытым данным и поиску в Едином федеральном реестре туроператоров, не внесена в реестр туроператоров.

В общем, туроператоры положительно относятся к расширению списка онлайн-витрин, на которых представлены их туристические продукты, но считают, что запуск нового сервиса популярным ритейлером, подобным Wildberries, не изменит существующей динамики рынка. "Агрегаторы способствуют развитию туризма, конечно же, так как увеличивают интерес к путешествиям и предоставляют представление о стоимости туров", — сообщают в пресс-службе "Интуриста".

Тем не менее, эксперты компании отмечают, что продукт, представленный агрегаторами, в первую очередь ориентирован на молодое поколение и не адаптирован для нестандартных запросов. Поэтому они не могут предложить тот же спектр услуг, что профессиональный турагент при личном обращении.

Однако Сергей Ромашкин, вице-президент ATOR и генеральный директор туроператора "Дельфин", считает, что со временем конкуренция между туроператорами и агрегаторами может усилиться, особенно если агрегаторы получат статус, позволяющий им формировать туристические продукты. "Для туристов это хорошо, но для ветеранов рынка представляет определенную опасность", — заявил глава "Дельфина". Такое мнение разделяет и Константин Победкин, основатель онлайн-агрегатора пакетных туров Onlinetours. ru. "В целом это хорошая новость для рынка. Вхождение таких гигантов, как Wildberries, в сегмент путешествий увеличивает доверие к нему и стимулирует рост онлайн-бронирований туристических услуг", — поясняет эксперт. Разнообразие каналов продаж положительно влияет на рынок, усиливая конкуренцию и общую популярность путешествий.

Константин Победкин также отмечает, что в данный момент действия Wildberries кажутся более экспериментальными, чтобы оценить интерес аудитории. "Я сильно сомневаюсь, что в текущем формате через WB Путешествия массово начнут бронировать пакетные туры", — добавляет эксперт.

Чтобы действительно привлечь интерес потребителей к новому сервису, руководитель Onlinetours считает, что онлайн-ритейлер должен предлагать дополнительные бонусы за бронирование, такие как кэшбэк, скидки и другие стимулы. В противном случае туристы, вероятно, не будут готовы отказаться от привычного способа потребления туристических услуг.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.