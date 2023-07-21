Названа самая популярная азиатская страна среди российских туристов

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд снова становится популярным направлением для российских туристов — летом этого года россияне массово летят в эту страну, восстанавливая "доковидные" объёмы. В общей сложности, по данным Туристического управления Таиланда, Россия занимает "бронзовое" место по количеству туристов, причём среди "не азиатских" направлений она занимает первое место, уступая только Малайзии и Китаю.

Фото: pixabay.com

Причины высокого спроса — достаточное количество перевозок и доступные цены на летние поездки, добавляют туроператоры. В планах Таиланда на этот год — полное восстановление прежних объёмов российских туристов к концу 2023 года, и, если не возникнут какие-либо "посторонние обстоятельства", это вполне реально. С начала года до 12 июля включительно страна уже приняла 800 тыс. наших туристов, из них более 50 тыс. — в июне. В июле ожидается такое же количество: примерно 25 тыс. туристов, что уже принято, согласно статистике.

В результате наши туристы уступают только соседней Малайзии, откуда уже прибыло почти 2,2 млн туристов, и стремительно восстанавливающемуся Китаю, откуда приехало почти 1,6 млн. Таиланд также привлек около 800 тыс. туристов из Южной Кореи и Индии.

"Спрос на Таиланд достигает лучших значений, характерных для "низкого сезона", — заверяют туроператоры.

Они также добавляют, что страна вернулась к объёмам до пандемии, по крайней мере, в летний период. Так, в 2018 году Таиланд принял порядка 50 тыс. российских туристов в каждый из летних месяцев. Причины этому — летние скидки от отелей, что даёт возможность пожить в роскошных отелях по приемлемым ценам, а также наличие большого количества прямых рейсов из разных городов России.

Кроме того, цены на туры для "дальнемагистрального" направления тоже вполне приемлемы: согласно "Анекс", тур из Москвы на 10 ночей обойдётся в 200 тыс. рублей, а из Владивостока — в 140 тыс. рублей.

Туроператоры предполагают продолжение активности и в осенне-зимний сезон. Продажи на сентябрь-октябрь-ноябрь идут активно, интерес прогнозируется до мая 2024 года. В итоге у самого популярного направления в Юго-Восточной Азии есть все шансы восстановить объёмы до уровня "доэпидемического" периода: в 2019 году Таиланд принял 1,47 млн наших туристов.

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