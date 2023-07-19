РИА Новости: эксперт назвал стоимость самых дорогих и дёшевых туров в Турцию

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дешевле всего летом 2023 года удалось слетать в турецкий Мармарис путешественнику из Москвы. Один взрослый провёл две ночи в отеле категории "три звезды" с системой "всё включено" за 19 479 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование интернет-магазина туров Travelata.ru.

Фото: pixabay.com

Тур из Санкт-Петербурга в Белек на данный момент считается самой дорогой поездкой на побережье Турции. Аналитики сообщили, что двое взрослых с двумя детьми заплатили заплатили 1 892 548 рублей за 16 ночей в отеле категории "пять звёзд" и системой "ультра всё включено”.

Ранее эксперты объяснили, почему дико подорожавшая Турция всё равно остаётся лидером пляжного отдыха среди россиян.

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