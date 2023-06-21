Несмотря на рост спроса на внутренний туризм, люди не отказываются от зарубежных поездок. И лидером российских симпатий по-прежнему остаётся Турция, на курорты которой улетает из России каждую неделю 1200 рейсов. Чего ждать от отпускного сезона 2023 года, рассказали эксперты изданию "МК".
По словам председателя комитета Российского союза туриндустрии по турагентам Сергея Агафонова, если заранее купить пакетный тур, человек будет застрахован от резкого повышения цены при скачках валютного курса, а если случится какое-то ЧП, организованных туристов будет вывезти из страны отдыха гораздо проще.
На выездном рынке, несмотря на все разговоры о дороговизне, о сложностях, Турция всё ещё номер один, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Он отметил, что сейчас цены, кажется, стабилизировались, хотя в этом году действительно много говорили о подорожании турецких курортов. Так, цены на перелёт из Москвы в Анталью и обратно в июле стартуют от 22 800 рублей, а в Бодрум на Эгейском море можно долететь и вернуться за 27 тысяч рублей.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ранее сообщал, что в этом году в Турцию летают из 18 городов РФ. А в пик туристического сезона планируется до 1200 рейсов еженедельно. Год назад их было порядка 700.
Ранее туристка из России перекусила в аэропорту Антальи и была поражена, переведя цены в рубли.
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