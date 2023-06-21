МК: эксперты объяснили, почему дико подорожавшая Турция остаётся лидером пляжного отдыха

Несмотря на рост спроса на внутренний туризм, люди не отказываются от зарубежных поездок. И лидером российских симпатий по-прежнему остаётся Турция, на курорты которой улетает из России каждую неделю 1200 рейсов. Чего ждать от отпускного сезона 2023 года, рассказали эксперты изданию "МК".

Фото: puttur.ru

По словам председателя комитета Российского союза туриндустрии по турагентам Сергея Агафонова, если заранее купить пакетный тур, человек будет застрахован от резкого повышения цены при скачках валютного курса, а если случится какое-то ЧП, организованных туристов будет вывезти из страны отдыха гораздо проще.

На выездном рынке, несмотря на все разговоры о дороговизне, о сложностях, Турция всё ещё номер один, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он отметил, что сейчас цены, кажется, стабилизировались, хотя в этом году действительно много говорили о подорожании турецких курортов. Так, цены на перелёт из Москвы в Анталью и обратно в июле стартуют от 22 800 рублей, а в Бодрум на Эгейском море можно долететь и вернуться за 27 тысяч рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ранее сообщал, что в этом году в Турцию летают из 18 городов РФ. А в пик туристического сезона планируется до 1200 рейсов еженедельно. Год назад их было порядка 700.

Ранее туристка из России перекусила в аэропорту Антальи и была поражена, переведя цены в рубли.

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Отдых в Турции 2023. Вы должны это знать.