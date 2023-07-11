В Египте для туристов вновь открыли "пляж смерти", где за день погибло 11 человек

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти курортного египетского города Александрия приняли решение открыть доступ в прибрежную зону, известную как "пляж смерти", после трёхлетнего перерыва.

Фото: http://файлы.горсовет-керчь.рф/2017/04/IMG_7405.jpg

Зловещее прозвище пляж получил 2020 году, когда там за один день утонуло 11 туристов. По информации местных СМИ, в этом месте проходят сильные течения, а скалистый берег таит опасность для купающихся.

Как утверждают в администрации Александрии, все недостатки пляжа были устранены, а правила купания пополнились строгими ограничениями.

"При необходимости мы принудительно удалим любого, кто нарушит эти правила, чтобы защитить жизни", — цитирует главу центрального управления по туризму и курортам Египта Мохамеда Абделя Разека издание "Турпром".

Ранее российская туристка назвала 10 вещей, которые её удивили в Катаре.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.