Туристка из России перечислила 10 вещей, которые она не ожидала встретить в Катаре

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие российские туристы рассматривают Катар только в качестве транзитной точки, но на самом деле страна разрушает все существующие стереотипы.

Фото: 1zoom.ru

Путешественница из России Александра Коновалова рассказала о своём блоге на Дзен, что столица Катара оказалась очень чистым, культурным и зелёным городом. Сделать покупки не только в кафе, но и в супермаркете можно не выходя из автомобиля, а вся жизнь в Дохе пропитана высокими технологиями.

Несмотря на ореол "нефтяных богачей", коренные катарцы оказались очень простыми людьми, и обладателя "ролексов" можно с лёгкостью встретить в придорожном фастфуде. К тому же местные жители искоренили уличную преступность, и переживать за оставленные в ресторане или торговом центре вещи совершенно не стоит.

Также напрасно Катар считают курортом для обеспеченных людей, в столице достаточно недорогих отелей и недорогих кафе.

Единственный минус, по словам российской туристки, это сильная летняя жара, потому посещать страну она посоветовала в другое, более прохладное время года.

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