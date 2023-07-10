"Царьград": туристы из России назвали самые ужасные страны для отдыха в 2023 году

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первые российские отпускники уже вернулись с заграничных курортов и поделились впечатлениями об отдыхе. И они явно не в восторге от того, как их принимали за рубежом. Изучив отзывы россиян, можно составить список самых ужасных стран для летнего отпуска, пишет "Царьград".

Фото: pixabay. com

Автор статьи отметил, что в списках предпочтений у туристов из России в 2023 году неизбежно лидируют Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. Однако проблемы возникают везде.

Так, отдыхавшие в Турции туристы заявили, что о дешевизне, к которой привыкли русские в этой стране, можно забыть, а море там "грязное и вонючее".

Об отдыхе в Египте также есть аналогичные отзывы. Путешественники, побывавшие в стране пирамид в мае-июне, пишут, что всё очень дорого. А 90 процентов времени на экскурсиях приходится проводить либо в автобусе, либо в магазинах, куда затягивают гиды, чтобы сделать выручку продавцам.

Туристка из Москвы, отдохнувшая с сыном в Дубае, заявила, что второй раз туда бы не полетела. Среди прочих недостатков она отметила сильную жару, запрет на употребление алкоголя и запрет на вечерние купания. А также её обвинили там в воровстве блюд из отеля ресторана. Она пыталась взять с собой порционные джемы, а оказалось, что выносить ничего нельзя.

Главное, на что жалуются туристы в Таиланде, — антисанитария и всплеск кишечной инфекции. Такие отзывы пишут о Пхукете, который стал главным разочарованием для тысяч россиян.

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