"Царьград": в отелях Турции начали избивать туристов из России

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для российских граждан в Турции складывается всё более неблагоприятная туристическая ситуация. Отношение к ним стало агрессивным после начала конфликта на Украине. Теперь их не только оскорбляют в отелях, но ещё и бьют, сообщает "Царьград".

Фото: pixabay.com

Автор статьи детально разбирает новый инцидент, случившийся накануне в одном из отелей Аланьи, где турецкие охранники напали на туристов из Санкт-Петербурга Илью и Марию.

Началось всё с того, что кто-то из постояльцев дважды бросил на супругов, сидящих у берега, бутылки с водой. Но в ответ на просьбу разобраться один из секьюрити заявил, что русские такого отношения к себе заслуживают.

Достав телефон, девушка попросила охранника повторить свои слова. Возник словесный конфликт, переросший в драку.

Илью, который вступился за жену, удерживали двое сотрудников отеля, а третий избивал ногами. Он после этого потерял сознание и попал в клинику.

Однако Мария неожиданно заявила, что инцидент был разрешён, поскольку стороны признали вину, а охрану она спровоцировала сама своими действиями.

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