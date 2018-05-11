Власти Украины пугают ГУЛАГом и вербовкой на ЧМ-2018

Госпогранслужба Украины отговаривает граждан страны ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию. Так, спикер ведомства Олег Слободян в эфире телеканала UATV заявил, что "украинским болельщикам там делать нечего".
"Это логично и правильно, и дело здесь не столько в патриотизме, сколько в уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ. Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России", — подчеркнул Слободян.
По его мнению, болельщиков на территории России попытаются завербовать, а также им
грозит задержание за любое нарушение.
Ранее Украина отказалась от своей квоты на билеты чемпионата мира и призвала бойкотировать соревнования. В этом контексте стоит отметить, что сборная Украины не попала в финальную часть ЧМ-2018. В отборочной группе команда заняла третье место, впереди оказались исландцы и хорваты.
Напомним, в апреле 2018 года Министерство молодежи и спорта Украины запретило участие спортсменов в соревнованиях на территории России. Позже формулировка смягчилась, и ведомство лишь рекомендовало не ездить на соревнования в Россию, а также отказалось от финансирования посещения таких мероприятий.
Читайте также:
Киев пообещал сорвать ЧМ-2018. Чем ответит Россия
Грозит ли России бойкот или отъем Чемпионата мира-2018
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.
8 мая российская Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства.
Новая ядерная бомба B61-12, которую США собираются отправить в Италию, Германию, Бельгию, Голландию и, возможно, в другие европейские страны, находится на завершающей стадии подготовки.