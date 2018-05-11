Власти Украины пугают ГУЛАГом и вербовкой на ЧМ-2018

Госпогранслужба Украины отговаривает граждан страны ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию. Так, спикер ведомства Олег Слободян в эфире телеканала UATV заявил, что "украинским болельщикам там делать нечего".

Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Это логично и правильно, и дело здесь не столько в патриотизме, сколько в уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ. Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России", — подчеркнул Слободян.

По его мнению, болельщиков на территории России попытаются завербовать, а также им

грозит задержание за любое нарушение.

Ранее Украина отказалась от своей квоты на билеты чемпионата мира и призвала бойкотировать соревнования. В этом контексте стоит отметить, что сборная Украины не попала в финальную часть ЧМ-2018. В отборочной группе команда заняла третье место, впереди оказались исландцы и хорваты.

Напомним, в апреле 2018 года Министерство молодежи и спорта Украины запретило участие спортсменов в соревнованиях на территории России. Позже формулировка смягчилась, и ведомство лишь рекомендовало не ездить на соревнования в Россию, а также отказалось от финансирования посещения таких мероприятий.

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