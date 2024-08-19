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Вот сколько нужно ходить в неделю, чтобы похудеть: вы удивитесь

Сколько нужно ходить каждую неделю, чтобы похудеть
1:03
Спорт

Общие рекомендации гласят, что заниматься умеренно интенсивной физической активностью нужно не менее 150 минут в неделю. Есть некоторые исследования, связывающие 10 000 шагов в день с потерей веса, однако другие исследования показывают, что ходьба около 8 200 шагов может быть полезна для потери веса и общего состояния здоровья.

Сколько нужно ходить каждую неделю, чтобы похудеть
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Также эксперты советую придерживаться регулярности, иначе видимого результата не будет. Физическая активность не должна отсутствовать более 2 дней. Лучше всего ходить 6 дней в неделю в умеренном или быстром темпе.

Есть определенные здоровые привычки, которые вы можете включить в свой распорядок дня, чтобы максимизировать свои усилия по снижению веса. То, как вы едите, спите еще больше влияет на потерю веса, поэтому ходьбу следует рассматривать как дополнение к вашим усилиям по снижению веса, а не как единственное изменение, которое вы вносите.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией. == Литература == Obesity epidemic puts millions at risk from diseases [press release]. Geneva: World Health Organization; June 12, 1997; 46. Петеркова В. А., Ремизов О. В. Ожирение и метаболизм. 2004; 1: 17-23. Prentice AM, Jebb SA. Br Med J 1995; 311: 437-9.

Ходьбá — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляют в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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