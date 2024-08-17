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Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь

Как похудеть за две недели
0:46
Спорт

Хотите сбросить несколько килограммов всего за две недели? Это возможно! Мы поделимся проверенными методами, которые помогут вам достичь желаемого результата быстро и эффективно.

Как похудеть за две недели
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Сбалансированное питание

Уменьшите потребление углеводов и жиров. Сосредоточьтесь на белках, овощах и цельнозерновых продуктах.

2. Интервальные тренировки

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) помогут сжигать калории быстрее. Всего 20-30 минут таких тренировок в день могут дать отличный результат.

3. Контроль порций

Следите за размером порций и старайтесь есть медленно, чтобы лучше чувствовать насыщение.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией. == Литература == Obesity epidemic puts millions at risk from diseases [press release]. Geneva: World Health Organization; June 12, 1997; 46. Rössner, S. Obesity: the disease of the twenty-first century : [англ.] // International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders. — International Association for the Study of Obesity, 2002. — Т. 26 Suppl 4. — С. S2—4. — doi:10.1038/sj.ijo.0802209. — PMID 12457290. Controlling the global obesity epidemic. World Health Organization. 2002.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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