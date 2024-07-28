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Сборная Канады потеряла очки и получила штраф от ФИФА за шпионаж на Олимпиаде

ФИФА оштрафовала сборную Канады на $226 тыс. за шпионаж на Олимпиаде

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Спорт

Комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наложил санкции на сборную Канады за нарушение правил на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как сообщается на официальном сайте ФИФА, канадская команда получила штраф в размере 226 тысяч долларов и была лишена шести очков в групповом этапе турнира. Кроме того, главный тренер Беверли Пристман, её помощник Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди отстранены от футбольной деятельности на год.

ФИФА оштрафовала сборную Канады на 6 тыс. за шпионаж на Олимпиаде
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Канада, являющаяся действующим чемпионом женского олимпийского турнира, выиграла свой первый матч на Играх 25 июля, одолев Новую Зеландию со счётом 2:1. В группе А канадкам предстоят игры с командами Франции и Колумбии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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