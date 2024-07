Сборная Канады потеряла очки и получила штраф от ФИФА за шпионаж на Олимпиаде

Комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наложил санкции на сборную Канады за нарушение правил на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как сообщается на официальном сайте ФИФА, канадская команда получила штраф в размере 226 тысяч долларов и была лишена шести очков в групповом этапе турнира. Кроме того, главный тренер Беверли Пристман, её помощник Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди отстранены от футбольной деятельности на год.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0