Комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наложил санкции на сборную Канады за нарушение правил на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как сообщается на официальном сайте ФИФА, канадская команда получила штраф в размере 226 тысяч долларов и была лишена шести очков в групповом этапе турнира. Кроме того, главный тренер Беверли Пристман, её помощник Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди отстранены от футбольной деятельности на год.
Канада, являющаяся действующим чемпионом женского олимпийского турнира, выиграла свой первый матч на Играх 25 июля, одолев Новую Зеландию со счётом 2:1. В группе А канадкам предстоят игры с командами Франции и Колумбии.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.