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Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку

1:30
Садоводство

Мучнистая роса — один из главных врагов дачников. Болезнь поражает листья, угнетает рост, а в итоге — сказывается на урожае. Неудивительно, что опытные садоводы не жалеют ни времени, ни сил, чтобы остановить её.

Мучнистая роса
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мучнистая роса

Но есть простой и эффективный способ, который позволяет справиться с проблемой быстро и без магазинных препаратов.

Домашний состав от мучнистой росы

Секрет средства в его составе: всё нужное — под рукой у любой хозяйки. Смесь готовится на основе:

  • 5 литров воды;

  • 1 таблетки аспирина;

  • 2 столовых ложек соды;

  • 1 столовой ложки растительного масла;

  • 2 столовых ложек геля для мытья посуды или любого мыла.

Сначала аспирин растворяют в литре горячей воды. Затем туда же добавляют соду и тщательно перемешивают. Масло и мыло добавляют в последнюю очередь — и снова перемешивают до однородности.

Готовую основу доливают оставшейся водой, доводя объём до 5 литров.

Как применять

Полученный раствор используют для опрыскивания культурных растений. Обработка проводится один раз в неделю — этого достаточно, чтобы справиться с мучнистой росой и предотвратить повторное заражение.

Главное преимущество — натуральный состав. Он безопасен и для растений, и для почвы. А значит, можно применять средство без страха за будущий урожай.

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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