Пытки над гимнастками или усердные занятия? За что тренера Макарани отстранили на 30 лет

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Скандал, разразившийся в художественной гимнастике Греции, вызвал шок в Италии. Об этом пишет "La Gazzetta dello Sport" после обвинений в жестоком обращении со спортсменками со стороны их тренеров, начиная с главного федерального тренера сборной Эмануэлы Макарани.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная гимнастка

Если этот "грязный" случай вам что-то напоминает, то похожий скандал с жестоким обращением с художественной гимнастикой и пытками со стороны тренеров продолжается в Греции с 2021 года.

Скандал потряс общественность в то время, когда 7 апреля 2021 года выяснилось, что 22 изначально художественные гимнастки в письме к президенту республики Катерине Сакелларопулу поименно осудили ужасные вещи, которые творились со стороны их тренеров много лет.

Согласно жалобе, "тренеры, чтобы успокоить спортсменок, били их по лицу и телу, а также пинали, толкали и наносили всевозможные другие удары. Они хватали маленьких девочек за волосы и тащили их от точки приземления до точки старта, чтобы повторить свою программу, в то время как они не переставая плакали.

Что же произошло с этим делом, в отношении которого все компетентные органы заявили, что хотят его полного выяснения?

Прошли годы, правонарушения лишились срока давности и дело было закрыто! Несмотря на заявления в прокуратуру, несмотря на свидетельские показания, несмотря на ужасающие обвинения, выдвинутые 26 спортсменками против в общей сложности 38 тренеров мужского и женского пола, ни один листок не был сдвинут с места!

Более того, Федерация гимнастики (EGO), несмотря на показания против обвиняемых тренеров, продолжала нормально сотрудничать с теми, кто-либо работал от ее имени, либо был прикомандирован к различным школам.

И подобный случай произошел в Италии, и федерация гимнастики страны, как только обвинения стали достоянием общественности, немедленно уволила Макарани.

Уточнения

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — «нагой, раздетый»; родственное слово — «гимназия») — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

