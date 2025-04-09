Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
По стопам Пересильд: Барановская призналась, что готова пройти подготовку ради полёта за пределы Земли
Вы думаете, что всё про волосы знаете? Вот как обычное полотенце может стать вашим врагом
Мне стало стыдно: Алексей Воробьёв публично извинился за свои слова о женщинах и макияже
Снаружи сила, внутри боль: Колокольников раскрыл, каким создатель Белого лотоса видит русского человека
Проживёт 2 года или 20: как определить судьбу кошки заранее
Ошибки, которые убивают даже дорогой линолеум — и как уложить его идеально
Канделаки подтвердила: команда Склифа отказалась работать с Кристиной Асмус
Лист, который лечит: дешевое средство от семи бед в одном чайнике
Природный барьер от улиток: что нужно знать о его применении

Пытки над гимнастками или усердные занятия? За что тренера Макарани отстранили на 30 лет

2:07
Спорт

Скандал, разразившийся в художественной гимнастике Греции, вызвал шок в Италии. Об этом пишет "La Gazzetta dello Sport" после обвинений в жестоком обращении со спортсменками со стороны их тренеров, начиная с главного федерального тренера сборной Эмануэлы Макарани.

Художественная гимнастка
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественная гимнастка

Если этот "грязный" случай вам что-то напоминает, то похожий скандал с жестоким обращением с художественной гимнастикой и пытками со стороны тренеров продолжается в Греции с 2021 года.

Скандал потряс общественность в то время, когда 7 апреля 2021 года выяснилось, что 22 изначально художественные гимнастки в письме к президенту республики Катерине Сакелларопулу поименно осудили ужасные вещи, которые творились со стороны их тренеров много лет.

Согласно жалобе, "тренеры, чтобы успокоить спортсменок, били их по лицу и телу, а также пинали, толкали и наносили всевозможные другие удары. Они хватали маленьких девочек за волосы и тащили их от точки приземления до точки старта, чтобы повторить свою программу, в то время как они не переставая плакали.

Что же произошло с этим делом, в отношении которого все компетентные органы заявили, что хотят его полного выяснения?

Прошли годы, правонарушения лишились срока давности и дело было закрыто! Несмотря на заявления в прокуратуру, несмотря на свидетельские показания, несмотря на ужасающие обвинения, выдвинутые 26 спортсменками против в общей сложности 38 тренеров мужского и женского пола, ни один листок не был сдвинут с места!

Более того, Федерация гимнастики (EGO), несмотря на показания против обвиняемых тренеров, продолжала нормально сотрудничать с теми, кто-либо работал от ее имени, либо был прикомандирован к различным школам.

И подобный случай произошел в Италии, и федерация гимнастики страны, как только обвинения стали достоянием общественности, немедленно уволила Макарани.

Уточнения

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — «нагой, раздетый»; родственное слово — «гимназия») — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Авто
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом Аудио 
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки
Садоводство, цветоводство
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки Аудио 
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Последние материалы
Вы думаете, что всё про волосы знаете? Вот как обычное полотенце может стать вашим врагом
Мне стало стыдно: Алексей Воробьёв публично извинился за свои слова о женщинах и макияже
Снаружи сила, внутри боль: Колокольников раскрыл, каким создатель Белого лотоса видит русского человека
Проживёт 2 года или 20: как определить судьбу кошки заранее
Ошибки, которые убивают даже дорогой линолеум — и как уложить его идеально
Канделаки подтвердила: команда Склифа отказалась работать с Кристиной Асмус
Лист, который лечит: дешевое средство от семи бед в одном чайнике
Природный барьер от улиток: что нужно знать о его применении
Туя желтеет и осыпается? Вот что нужно делать немедленно
Неожиданный поворот: звезда Гарри Поттера станет частью фильма российского режиссёра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.