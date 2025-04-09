Живёшь в одной — покупаешь другую: ипотека, где не нужны накопления

Мечта о своей квартире часто разбивается о необходимость собрать хотя бы 20% от стоимости на первый взнос. А пока копишь — цены растут. Но если у вас уже есть недвижимость, появляется вариант, который обходится без стартовых накоплений — ипотека под залог жилья.
Хотите разъехаться с родителями, расшириться или просто сменить однушку на трёшку:
Например, уезжаете из мегаполиса в небольшой город:
Главное — одобрение банка.
Вы остаётесь владельцем, можете жить или сдавать. Но не продать до полного погашения кредита.
Срок — до 30 лет, сумма — до 100 млн ₽, досрочное погашение — без штрафов.
Ипотека без первоначального взноса — это не замануха. Это рабочая схема, если у тебя уже есть жильё. Главное — грамотно выбрать банк, трезво оценить свои финансовые возможности и помнить: квартира в залоге — это всё ещё твоя квартира, если не нарушаешь условия кредита.
Ипоте́ка - вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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