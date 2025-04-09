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Живёшь в одной — покупаешь другую: ипотека, где не нужны накопления

2:28
Недвижимость

Мечта о своей квартире часто разбивается о необходимость собрать хотя бы 20% от стоимости на первый взнос. А пока копишь — цены растут. Но если у вас уже есть недвижимость, появляется вариант, который обходится без стартовых накоплений — ипотека под залог жилья.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Как это работает

  • Суть проста: берёте ипотеку, не внося ни копейки, потому что существующая квартира или апартаменты становятся залогом для банка. Главное — чтобы стоимость объекта была достаточной для покрытия возможных рисков.

Возможные сценарии

Покупаете дороже, чем есть сейчас

Хотите разъехаться с родителями, расшириться или просто сменить однушку на трёшку:

  • Старая квартира — 10 млн ₽.
  • Новая — 15 млн ₽.
  • Банк выдаёт кредит на всю сумму, если квартира + новая вместе покрывают 79,9% стоимости.

Покупаете дешевле, чем имеете

Например, уезжаете из мегаполиса в небольшой город:

  • Квартира в собственности — 7 млн ₽.
  • Покупаете жильё за 5 млн ₽.
  • Залог — только старая квартира, новая не "зависит" в обременении.

Что можно купить

  • Новостройку или вторичку.
  • Апартаменты.
  • Дом или таунхаус.
  • Даже долю или комнату.

Главное — одобрение банка.

Что будет с залоговой квартирой

Вы остаётесь владельцем, можете жить или сдавать. Но не продать до полного погашения кредита.

Как оформить

  • Подайте онлайн-заявку (например, в Сбер).
  • Подберите жильё.
  • Закажите оценку через Домклик.
  • Загрузите документы.
  • Оформите залог.
  • Подпишите договор и выходи на сделку.

Срок — до 30 лет, сумма — до 100 млн ₽, досрочное погашение — без штрафов.

Кому подойдёт

  • Тем, кто хочет разъехаться с родителями.
  • Тем, кто планирует переезд в другой город.
  • Тем, кто хочет загородный дом, не теряя квартиру.
  • Тем, кто думает об инвестициях или жилье для детей.

Вывод

Ипотека без первоначального взноса — это не замануха. Это рабочая схема, если у тебя уже есть жильё. Главное — грамотно выбрать банк, трезво оценить свои финансовые возможности и помнить: квартира в залоге — это всё ещё твоя квартира, если не нарушаешь условия кредита.

Уточнения

Ипоте́ка - вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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