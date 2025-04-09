Неподобающее отношение: Принц Гарри намекнул на истинную причину бегства из дворца

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Принц Гарри продолжает судебную борьбу за государственную охрану в Великобритании.

Герцог Сассекский лично присутствовал на заседании в Лондоне, где его представитель Шахид Фатима заявила, что Гарри и Меган Маркл стали жертвами "неподобающего отношения", вынудившего их покинуть королевскую семью в 2020 году.

По версии стороны принца, супруги ощущали отсутствие защиты со стороны института монархии, что стало ключевой причиной их переезда в США.

Адвокаты Министерства внутренних дел, оспаривающие требования Гарри, назвали его позицию "неспособностью видеть ситуацию целиком".

Напомним, в 2024 году суд уже отказал герцогу в праве на финансируемую из госбюджета охрану во время визитов в Великобританию. Однако принц подал апелляцию, продолжив спор, который, по данным Daily Mail, обошелся налогоплательщикам в 500 тыс. фунтов.

Фатима акцентировала, что Гарри "целенаправленно подвергался дискриминации", не уточняя, со стороны кого именно. Власти, в свою очередь, настаивают, что решение об отмене привилегий связано с его добровольным отказом от статуса рабочего члена королевской семьи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.