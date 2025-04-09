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Skoda Octavia vRS — автомобиль с секретами, о которых не расскажет даже дилер

2:09
Авто

Skoda Octavia vRS, этот хот-хэтч уже давно зарекомендовал себя как универсальный выбор для тех, кто ищет драйв и удобство в одном автомобиле, а недавний рестайлинг только укрепил его позиции.

skoda octavia pro
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
skoda octavia pro

Места в салоне - с запасом, багажник — огромный, комплектация — богатая, особенно если выбрать адаптивные амортизаторы, которые отлично справляются с ямами и неровностями. Внешность, конечно, не кричит о спортивности, но в деле — это очень сбалансированный автомобиль, достойный попадания в любой шорт-лист. Что особенно порадовало?:

  • Зонт в дверце. Как у Rolls-Royce, только без пафоса. Прячется в двери — удобно, особенно когда попадаешь под дождь.
  • Умное хранение. Мелкие, но полезные решения — от креплений для телефона до ниш под обёртки и зажимов в подстаканниках.
  • Встроенная воронка. Больше никаких луж из стеклоомывающей жидкости — крышка бачка уже с встроенной воронкой.
  • Скребок от мороза. Хранится в лючке бензобака. Идеальный спаситель зимним утром.
  • Крючок в багажнике. Ваши пакеты не будут кататься по всему багажнику. Простой, но полезный штрих.

Но не всё так гладко:

  • Меню вместо кнопки. Чтобы включить спортивный режим, нужно лезть в меню — неудобно, особенно на ходу.
  • Стабилизация "по умолчанию". Отключить систему стабилизации — целый квест. Где кнопка, Skoda?
  • Безопасность за доплату. Задние подушки безопасности стоят 400 фунтов. Почему это не базовая опция?
  • Стеклоочиститель по запросу. Да, он бесплатный, но если забудете его отметить при заказе — останетесь без него.
  • Псевдо-ручное управление. В ручном режиме коробка всё равно переключается сама. Зачем тогда лепестки?

Skoda Octavia vRS - это рациональный выбор с чуть-чуть недоработками, которые можно простить за общую продуманность и практичность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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