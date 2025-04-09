Skoda Octavia vRS — автомобиль с секретами, о которых не расскажет даже дилер

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Skoda Octavia vRS, этот хот-хэтч уже давно зарекомендовал себя как универсальный выбор для тех, кто ищет драйв и удобство в одном автомобиле, а недавний рестайлинг только укрепил его позиции.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ skoda octavia pro

Места в салоне - с запасом, багажник — огромный, комплектация — богатая, особенно если выбрать адаптивные амортизаторы, которые отлично справляются с ямами и неровностями. Внешность, конечно, не кричит о спортивности, но в деле — это очень сбалансированный автомобиль, достойный попадания в любой шорт-лист. Что особенно порадовало?:

Зонт в дверце. Как у Rolls-Royce, только без пафоса. Прячется в двери — удобно, особенно когда попадаешь под дождь.

Умное хранение. Мелкие, но полезные решения — от креплений для телефона до ниш под обёртки и зажимов в подстаканниках.

Встроенная воронка. Больше никаких луж из стеклоомывающей жидкости — крышка бачка уже с встроенной воронкой.

Скребок от мороза. Хранится в лючке бензобака. Идеальный спаситель зимним утром.

Крючок в багажнике. Ваши пакеты не будут кататься по всему багажнику. Простой, но полезный штрих.

Но не всё так гладко:

Меню вместо кнопки. Чтобы включить спортивный режим, нужно лезть в меню — неудобно, особенно на ходу.

Стабилизация "по умолчанию". Отключить систему стабилизации — целый квест. Где кнопка, Skoda?

Безопасность за доплату. Задние подушки безопасности стоят 400 фунтов. Почему это не базовая опция?

Стеклоочиститель по запросу. Да, он бесплатный, но если забудете его отметить при заказе — останетесь без него.

Псевдо-ручное управление. В ручном режиме коробка всё равно переключается сама. Зачем тогда лепестки?

Skoda Octavia vRS - это рациональный выбор с чуть-чуть недоработками, которые можно простить за общую продуманность и практичность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

