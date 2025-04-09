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Китайский юань в свободном падении? Обменному курсу разрешили скользить

1:17
Экономика

Китайская валюта ослабла по отношению к доллару, достигнув уровня 7,31 на закрытии Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

Это самое низкое значение с января, которое связано с решением Центрального банка Китая позволить обменному курсу "скользить". Более слабый юань выгоден для экспорта, так как делает китайские товары дешевле для покупателей в долларах. Эта ситуация добавляет напряжения в торговую войну с Соединенными Штатами. За последнюю неделю юань ослабел к доллару на 1,2%.

Пекин ясно выразил намерение "бороться до конца" в конфронтации с Вашингтоном, особенно после угрозы Трампа о введении дополнительных 50% тарифов на китайские товары.

Однако Центральный банк Китая действует осторожно, так как резкое снижение курса может привести к оттоку капитала и угрожать финансовой стабильности, а также усложнить переговоры с Белым домом.

Китайские власти объявили о мерах поддержки рынков, включая разрешение Главному органу финансового контроля (NFRA) для страховщиков страны инвестировать больше в фондовые рынки, согласно ilfattoquotidiano и infomoney.

Уточнения

Капита́л — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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