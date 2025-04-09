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Олег Артюков

США могут потребовать от Европы возобновить закупки российского газа

3:39
Экономика

США могут потребовать от стран Европы возобновления закупок российского газа, сообщает издание Euractiv, ссылаясь на заявление эксперта Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанны Нис.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

По её мнению, на фоне геополитической нестабильности и энергетических вызовов, складывающихся в мире, особенно в Европе, существует вероятность, что Вашингтон будет рассматривать варианты, при которых поставки газа из России будут восстановлены в той или иной форме.

Нис выделяет два возможных сценария развития событий. Первый предполагает заключение своеобразной сделки между США и Россией, в рамках которой российский природный газ будет экспортироваться в Европу под видом американского сжиженного природного газа.

Такая схема может включать в себя перепродажу российского газа через третьи страны или его смешивание с другим сырьём, что позволит обойти прямые санкции и ограничения. Подобные методы уже применялись в мировой практике — в том числе, в нефтяной отрасли, где санкционный продукт нередко реэкспортировался под новым флагом.

Во втором сценарии рассматривается возможность восстановления работы трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", пострадавших в результате диверсий в сентябре 2022 года. Несмотря на разрушения, технически восстановление трубопроводной инфраструктуры считается возможным.

По оценке Нис, стоимость восстановительных работ может составить от 600 миллионов до одного миллиарда евро. При этом большая часть расходов, по мнению другого эксперта — Йиллеса ван ден Беуке из Гаагского центра стратегических исследований, вероятнее всего, ляжет на российский "Газпром", который остаётся владельцем большей части инфраструктуры.

Ван ден Беуке также отмечает, что возобновление поставок российского газа способно существенно снизить рыночные цены на топливо в Европе. После сокращения объёмов импорта из России, стоимость газа в ЕС в 2022–2023 годах достигала рекордных уровней, что привело к росту цен на электроэнергию и инфляции.

Несмотря на усилия по диверсификации поставок, включая заключение контрактов на поставку СПГ из США, Катара и Алжира, Европа остаётся уязвимой перед резкими скачками цен.

Euractiv подчёркивает, что окончательное решение о возможном возобновлении поставок по "Северному потоку — 2" будет приниматься на уровне правительства Германии и Европейской комиссии. Немецкое руководство, несмотря на политическую и общественную критику, может быть вынуждено пойти на такой шаг под давлением экономических реалий и соображений энергетической безопасности, сообщает РИА "Новости".

"Американцы могут потребовать, чтобы мы снова начали покупать российский газ. Новое правительство Германии вполне может заявить: "Мы не хотели, но нам пришлось — ради стабильности и мира"", — сказала Нис.

На фоне глобальных изменений и роста напряжённости в отношениях между странами-поставщиками и потребителями энергоресурсов, вопрос о российском газе вновь становится предметом обсуждения, несмотря на попытки ЕС отказаться от зависимости от России в энергетике.

Возобновление поставок, по мнению ряда экспертов, может быть не столько политическим, сколько экономическим решением, продиктованным реалиями.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы газ энергетика
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