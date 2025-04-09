ТОП-5 самых надёжных дизельных моторов СССР

2:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Советская техника славилась не комфортом, а выживаемостью. Особенно это касалось дизельных моторов: грубые, шумные, но живучие, как танк.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дизель

Эти моторы запускались на морозе, тянули перегруз и прощали "соляру с водой". Ниже — пятёрка легендарных советских дизелей, о которых с уважением говорят до сих пор.

1. ЯМЗ-236

Производство: Ярославский моторный завод. Объём: 11 литров, V6.

Где ставили: ЗиЛ-131, МАЗ-500, тракторы.

Надёжный, неприхотливый и простой, как молоток. Любили его за ремонтопригодность — мог ездить даже с "половиной цилиндров".

2. Д-240 (МТЗ)

Производство: Минский моторный завод. Объём: 4,75 л, рядная "четвёрка".

Где ставили: трактор МТЗ-80, автопогрузчики, насосные станции

Невероятно простой и вечный мотор. Обслуживается "на коленке", работает "на чем попало", запускается зимой с троса или факела — и поехал.

3. ЗМЗ-514

Производство: Заволжский моторный завод. Объём: 2,3 л, турбодизель.

Где ставили: УАЗ "Патриот", "Хантер"

Новый по меркам СССР — 90-е, но базируется на старой доброй технике. Умеренно надёжен, хорош для доработок. На его базе делают до сих пор.

4. В-2 (танковый дизель)

Производство: Харьковский завод. Объём: 38,8 л, V12.

Где ставили: Т-34, ИС, КВ, БТ.

Инженерный шедевр своего времени. Алюминиевый блок, система турбонаддува — в 30-е! Легендарная надёжность в условиях войны. До сих пор в модифицированной форме используется.

5. ЯАЗ-204

Производство: Ярославль. Объём: 6,65 л, рядный 4-цилиндровый.

Где ставили: ЯАЗ, КрАЗ, БелАЗ (ранние).

Простой и честный мотор с "тракторным" звучанием. Мог тарахтеть сутками и "не париться". Часто ставили на самодельную технику и лесовозы.

Эти моторы не жаловали ласки. Их не нужно было холить — достаточно было залить, завести и поехать. Да, шумели. Да, текли. Но работали. По сей день старые тракторы с Д-240 пашут в деревнях, а МАЗы с ЯМЗ-236 возят грузы в Сибири.

Советский дизель — это символ: надёжный, грубый и вечный.