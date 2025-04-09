ТОП-5 самых надёжных дизельных моторов СССР

Советская техника славилась не комфортом, а выживаемостью. Особенно это касалось дизельных моторов: грубые, шумные, но живучие, как танк.
Эти моторы запускались на морозе, тянули перегруз и прощали "соляру с водой". Ниже — пятёрка легендарных советских дизелей, о которых с уважением говорят до сих пор.
1. ЯМЗ-236
Производство: Ярославский моторный завод. Объём: 11 литров, V6.
Где ставили: ЗиЛ-131, МАЗ-500, тракторы.
Надёжный, неприхотливый и простой, как молоток. Любили его за ремонтопригодность — мог ездить даже с "половиной цилиндров".
2. Д-240 (МТЗ)
Производство: Минский моторный завод. Объём: 4,75 л, рядная "четвёрка".
Где ставили: трактор МТЗ-80, автопогрузчики, насосные станции
Невероятно простой и вечный мотор. Обслуживается "на коленке", работает "на чем попало", запускается зимой с троса или факела — и поехал.
3. ЗМЗ-514
Производство: Заволжский моторный завод. Объём: 2,3 л, турбодизель.
Где ставили: УАЗ "Патриот", "Хантер"
Новый по меркам СССР — 90-е, но базируется на старой доброй технике. Умеренно надёжен, хорош для доработок. На его базе делают до сих пор.
4. В-2 (танковый дизель)
Производство: Харьковский завод. Объём: 38,8 л, V12.
Где ставили: Т-34, ИС, КВ, БТ.
Инженерный шедевр своего времени. Алюминиевый блок, система турбонаддува — в 30-е! Легендарная надёжность в условиях войны. До сих пор в модифицированной форме используется.
5. ЯАЗ-204
Производство: Ярославль. Объём: 6,65 л, рядный 4-цилиндровый.
Где ставили: ЯАЗ, КрАЗ, БелАЗ (ранние).
Простой и честный мотор с "тракторным" звучанием. Мог тарахтеть сутками и "не париться". Часто ставили на самодельную технику и лесовозы.
Эти моторы не жаловали ласки. Их не нужно было холить — достаточно было залить, завести и поехать. Да, шумели. Да, текли. Но работали. По сей день старые тракторы с Д-240 пашут в деревнях, а МАЗы с ЯМЗ-236 возят грузы в Сибири.
Советский дизель — это символ: надёжный, грубый и вечный.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.