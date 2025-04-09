Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В шахтах Южной Африки рабочие наткнулись на находку, которая выбивает почву из-под ног у геологов и археологов. Из недр земли, среди древних пород возрастом около 2,8 миллиарда лет, извлекли идеально круглые металлические сферы, некоторые с чёткими параллельными насечками.

Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустыня

Что это за объекты

Сферы изготовлены из сплава никеля и стали, а их поверхность настолько гладкая и симметричная, что создаётся впечатление промышленной обработки. Проблема в том, что подобных технологий — по официальной истории — не существовало даже близко в тот временной период.

Учёные в замешательстве

"Они сбивают с толку. Мы не можем объяснить, как подобные объекты могли появиться до появления даже простейших форм разумной жизни", — признался один из исследователей.

Земная геология или внеземной след

Некоторые теории предполагают, что это результат уникальных геологических процессов. Другие же уверены — перед нами артефакт внеземной цивилизации или след от давно забытой высокоразвитой культуры.

Разгадка ещё впереди

Научных доказательств в пользу ни одной из версий пока нет. Но находка продолжает вызывать споры, исследования и волну новых гипотез. А загадочные шары покоятся в музеях, по-прежнему скрывая свои тайны.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.

