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Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

1:25
Наука

В шахтах Южной Африки рабочие наткнулись на находку, которая выбивает почву из-под ног у геологов и археологов. Из недр земли, среди древних пород возрастом около 2,8 миллиарда лет, извлекли идеально круглые металлические сферы, некоторые с чёткими параллельными насечками.

Пустыня
Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустыня

Что это за объекты

Сферы изготовлены из сплава никеля и стали, а их поверхность настолько гладкая и симметричная, что создаётся впечатление промышленной обработки. Проблема в том, что подобных технологий — по официальной истории — не существовало даже близко в тот временной период.

Учёные в замешательстве

"Они сбивают с толку. Мы не можем объяснить, как подобные объекты могли появиться до появления даже простейших форм разумной жизни", — признался один из исследователей.

Земная геология или внеземной след

Некоторые теории предполагают, что это результат уникальных геологических процессов. Другие же уверены — перед нами артефакт внеземной цивилизации или след от давно забытой высокоразвитой культуры.

Разгадка ещё впереди

Научных доказательств в пользу ни одной из версий пока нет. Но находка продолжает вызывать споры, исследования и волну новых гипотез. А загадочные шары покоятся в музеях, по-прежнему скрывая свои тайны.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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