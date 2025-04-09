Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг

4:20 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Новое исследование проливает свет на малоизвестную, но удивительную деталь из истории средневековой Европы: некоторые рукописные книги, созданные между XII и XIII веками, были переплетены кожей тюленей. Это открытие стало возможным благодаря анализу древней ДНК и биохимическим методам, которые учёные применили к десяткам манускриптов, хранящихся в монастырских библиотеках.

Фото: commons.wikimedia by Raimond Spekking, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ старинный манускрипт в историческом архиве Кёльна

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, представила международная команда учёных, специализирующихся в области биокодикологии — дисциплины, изучающей биологические следы в старинных книгах.

Они проанализировали 32 средневековых тома, созданных между 1140 и 1275 годами, преимущественно в цистерцианских аббатствах, таких как библиотека аббатства Клерво во Франции. Именно там, среди более чем 1400 древних книг, исследователи сосредоточились на 19 экземплярах, у которых оказалось необычное происхождение обложек.

В ходе исследования использовались современные методы, включая масс-спектрометрию и анализ древней ДНК. Эти технологии позволили точно определить, что часть обложек была изготовлена не из традиционных материалов вроде кожи кабана или оленя, а из шкуры морских животных — ластоногих, к которым относятся тюлени, морские зайцы и гренландские тюлени.

Анализ показал, что по крайней мере восемь переплётов происходят из северо-западной части Атлантического океана. Эти тюлени добывались в районах, охватывающих Гренландию, Исландию, Шотландию, Скандинавию и Данию. Их шкуры либо ввозились по торговым маршрутам, контролируемым потомками норвежских викингов, либо поступали в качестве церковной десятины.

Исследователи подчёркивают, что в XIII веке норвежцы активно поставляли в Европу моржовую кость и меха, и использование тюленьей кожи для книжных переплётов вполне вписывается в эту торговую систему.

Одна из ведущих авторов исследования и специалист по сохранению книг из Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Элоди Левек, в комментарии для Live Science отметила, что использование тюленьей кожи, скорее всего, не осознавалось монахами как нечто необычное. В то время французский язык попросту не имел точного термина для обозначения этого животного, что могло скрывать происхождение материала даже от писцов.

Интересно, что среди проанализированных книг были и так называемые "волосатые книги" — они сохраняли часть шерстяного покрова на обложке. Учёные идентифицировали 13 таких экземпляров, найденных в дочерних аббатствах во Франции, Англии и Бельгии.

Выбор тюленьей кожи был, вероятно, не только эстетическим. Она прочная, водоотталкивающая и устойчива к износу — качества, высоко ценившиеся в монастырской среде. Цистерцианцы, как подчёркивает Левек, стремились к "сдержанной роскоши", и светлая текстура тюленьей кожи соответствовала их эстетическим идеалам. Это отличало их, например, от бенедиктинцев, которые предпочитали тёмные, более массивные обложки.

Тем не менее, исследователи подчёркивают, что не существует прямой связи между содержанием книг и использованием тюленьей кожи. Не сохранилось и письменных источников, объясняющих причины выбора именно этого материала. Возможно, его ценили исключительно за физические и визуальные качества, не придавая значения его биологическому или географическому происхождению.

Это открытие изменяет представление о материалах, использовавшихся в средневековых переплётах. Оно также подчёркивает масштаб и организованность торговых сетей, связывавших норвежцев и католические монастыри Европы, а также показывает, насколько глубоко природные ресурсы северных территорий были вплетены в повседневную жизнь европейских интеллектуальных центров.

Уточнения

Клерво́ (фр Clairvaux от лат. Clara Vallis, «Ясная (Светлая) долина») — бывшее цистерцианское аббатство во Франции, один из пяти старейших и важнейших монастырей ордена. Основано в 1115 году святым Бернардом Клервоским.



Гренландский тюлень или лысун (лат. Pagophilus groenlandicus), — распространённый в Арктике вид морских млекопитающих семейства настоящих тюленей (Phocidae) из парвотряда ластоногих (Pinnipedia).

