Радиация бьёт тихо, но смертельно: вот как она разрушает организм

Радиация бьёт не сразу — и в этом её главная опасность. Вы не почувствуете, когда она начнёт разрушать ваш организм. Ни боли, ни жжения. Лишь через часы — а иногда минуты — вас может затошнить, закружится голова, появится слабость и подскочит температура.
Но в чём именно коварство радиации? Её частицы проникают в тело и наносят удары по молекулам, особенно — по воде. В результате образуются свободные радикалы — агрессивные химические фрагменты, которые атакуют всё вокруг: ДНК, белки, липиды. А за ними — ещё и токсичные соединения, способные навредить даже тем органам, что не были подвержены облучению напрямую.
Особенно уязвимы к радиации клетки, активно делящиеся. Вот почему в первую очередь страдает кожа, слизистые, волосяные луковицы и — больше всего — красный костный мозг. Именно он отвечает за производство клеток крови. Доза свыше 5 зивертов убивает его полностью, а значит — иммунитет рушится.
И всё же болезнь развивается поэтапно. После начального удара наступает временное улучшение — "период мнимого благополучия". Человек чувствует себя лучше, но внутри него уже идёт разрушение. Потом — резкий спад: кровотечения, сбои в работе сердца, инфекции. Всё зависит от дозы.
Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.