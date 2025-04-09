Радиация бьёт тихо, но смертельно: вот как она разрушает организм

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Радиация бьёт не сразу — и в этом её главная опасность. Вы не почувствуете, когда она начнёт разрушать ваш организм. Ни боли, ни жжения. Лишь через часы — а иногда минуты — вас может затошнить, закружится голова, появится слабость и подскочит температура.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радиация

Как излучение превращается в яд внутри клеток

Но в чём именно коварство радиации? Её частицы проникают в тело и наносят удары по молекулам, особенно — по воде. В результате образуются свободные радикалы — агрессивные химические фрагменты, которые атакуют всё вокруг: ДНК, белки, липиды. А за ними — ещё и токсичные соединения, способные навредить даже тем органам, что не были подвержены облучению напрямую.

Кому достаётся больше всего

Особенно уязвимы к радиации клетки, активно делящиеся. Вот почему в первую очередь страдает кожа, слизистые, волосяные луковицы и — больше всего — красный костный мозг. Именно он отвечает за производство клеток крови. Доза свыше 5 зивертов убивает его полностью, а значит — иммунитет рушится.

Болезнь делает паузу — но только чтобы добить

И всё же болезнь развивается поэтапно. После начального удара наступает временное улучшение — "период мнимого благополучия". Человек чувствует себя лучше, но внутри него уже идёт разрушение. Потом — резкий спад: кровотечения, сбои в работе сердца, инфекции. Всё зависит от дозы.

Шанс выжить зависит от цифры

До 2 зивертов — шансы на выздоровление высоки, даже без терапии.

Свыше 6 — выживают единицы, и то при пересадке костного мозга.

Более 10 — начинаются тяжелейшие формы: кишечная, токсемическая, церебральная. И тут медицина уже бессильна.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

