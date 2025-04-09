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ТОП-5 современных легковушек для первого опыта вождения

2:35
Авто

Сегодня технологии ушли далеко вперёд, но первый опыт за рулём всё так же волнительный.

Kia Rio
Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Kia Rio

Сейчас уже не нужно для первого опыта выбирать между "Запорожцем" и "копейкой" — выбор куда шире. Но для новичков по-прежнему важны простота, надёжность, безопасность и доступность.

Вот ТОП-5 современных легковушек, которые идеально подойдут для первого вождения в 2024–2025 годах.

1. Kia Rio (седан или хэтчбек)

Почему для новичка:

  • Надёжная, недорогая в обслуживании.
  • Простая в управлении, лёгкий руль, понятная коробка (и автомат, и механика).
  • Популярна в автошколах и на вторичке.

Идеальный баланс между комфортом, ценой и простотой.

2. Hyundai Solaris

Почему для новичка:

  • Фактически "брат-близнец" Kia Rio, но с чуть другим дизайном.
  • Часто выбирается как первая иномарка.
  • Очень прощает ошибки: хорошая видимость, адекватная подвеска, не капризен к езде.

Надёжен, как швейцарские часы, только корейские.

3. Renault Logan/Sandero

Почему для новичка:

  • Дёшево, практично, просто.
  • Очень живучие — прощают кочки, бордюры и перегазовки.
  • Бюджетное обслуживание, большой клиренс — удобно в городе и за его пределами.

Часто используется в такси и учебных авто — не просто так!

4. Volkswagen Polo (седан)

Почему для новичка:

  • Немецкий подход к деталям, но без лишнего пафоса.
  • Удобен, тихий, хорошо управляется, при этом остаётся довольно "простой" в освоении.
  • Популярен у молодёжи как первый авто: не кричит "богатый", но выглядит достойно.

Идеален для городских и трассовых поездок.

5. Lada Vesta/Lada Granta (в новых версиях)

Почему для новичка:

  • Самые доступные новые авто на рынке.
  • Простая механика, дёшево чинится, не страшно поцарапать.
  • Веста — чуть дороже и комфортнее, Гранта — совсем "учебная", но выносливая.

Идеальный вариант, если нужен первый автомобиль "на поучиться" — и не жалко.

Первый автомобиль — как первый велосипед: запоминается на всю жизнь. Главное — не мощность, а удобство, прощение ошибок и уверенность за рулём. Любой из этих авто даст тебе комфортный старт, а дальше — только вперёд, к шоссе и горизонтам!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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