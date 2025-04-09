Эти закуски не дадут шашлыку заскучать на тарелке

Шашлык — это, конечно, король любого пикника. Но даже самого вкусного мяса мало: нужно, чтобы всё вокруг было в тему — вкусно, легко и полезно. Что взять с собой, чтобы накрыть стол, который не утянет вниз, а добавит настроения? Подсказки даёт нутрициолог Виктория Вишнякова.
Жареное мясо — продукт плотный. После него легко почувствовать тяжесть и усталость. Правильно подобранные дополнения помогут сбалансировать вкус и насытить без переедания.
Никакого картофеля с майонезом.
Вместо этого нутрициолог предлагает:
овощи на гриле — перцы, баклажаны, цукини. Их можно запечь целиком или на шампуре;
овощной салат — из огурцов, томатов, зелени и оливкового масла;
цельнозерновой хлеб или лаваш вместо сдобной булки.
Сюда идеально впишется хумус, аджапсандали, а также нечто простое, но неожиданно вкусное:
"Еще есть хороший вариант — кабачковая икра", — отметила Виктория Вишнякова в разговоре с "Едим Дома".
Из соусов отлично работает греческий йогурт с зеленью, а если нужен кетчуп — делайте домашний, без лишнего сахара и усилителей.
С такими блюдами шашлык перестанет быть единственным центром внимания на столе. А главное — после пикника не захочется прилечь и страдать.
Аджапсанда́ли — блюдо народов, проживающих на Кавказе и в Закавказье, а также в региональных кухнях некоторых тюркских народов (включая азербайджанцев). Обычно употребляется в качестве холодной закуски.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.