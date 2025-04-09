Эти закуски не дадут шашлыку заскучать на тарелке

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык — это, конечно, король любого пикника. Но даже самого вкусного мяса мало: нужно, чтобы всё вокруг было в тему — вкусно, легко и полезно. Что взять с собой, чтобы накрыть стол, который не утянет вниз, а добавит настроения? Подсказки даёт нутрициолог Виктория Вишнякова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Kuzmanovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кабачковая икра

Зачем гарниры к шашлыку

Жареное мясо — продукт плотный. После него легко почувствовать тяжесть и усталость. Правильно подобранные дополнения помогут сбалансировать вкус и насытить без переедания.

Что точно подойдёт

Никакого картофеля с майонезом.

Вместо этого нутрициолог предлагает:

овощи на гриле — перцы, баклажаны, цукини. Их можно запечь целиком или на шампуре;

овощной салат — из огурцов, томатов, зелени и оливкового масла;

цельнозерновой хлеб или лаваш вместо сдобной булки.

Соусы и закуски

Сюда идеально впишется хумус, аджапсандали, а также нечто простое, но неожиданно вкусное:

"Еще есть хороший вариант — кабачковая икра", — отметила Виктория Вишнякова в разговоре с "Едим Дома".

Идеи для подачи

Из соусов отлично работает греческий йогурт с зеленью, а если нужен кетчуп — делайте домашний, без лишнего сахара и усилителей.

Вкусно, сытно и без перегруза

С такими блюдами шашлык перестанет быть единственным центром внимания на столе. А главное — после пикника не захочется прилечь и страдать.

Уточнения

Аджапсанда́ли — блюдо народов, проживающих на Кавказе и в Закавказье, а также в региональных кухнях некоторых тюркских народов (включая азербайджанцев). Обычно употребляется в качестве холодной закуски.



