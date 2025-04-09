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Результат потрясающий: грядки оживают после этой подкормки

1:34
Садоводство

Луковая шелуха — не только кухонный отход, но и настоящее сокровище для садоводов. В её составе содержатся калий, железо, кальций, антиоксиданты и витамины, которые помогают обогатить почву, укрепить растения и защитить их от заболеваний. Простые рецепты на её основе позволяют регулярно поддерживать здоровье садовых и огородных культур.

Работа в огороде
Фото: Freepik by prostooleh
Работа в огороде

Универсальная подкормка для сада

Самый простой способ использования луковой шелухи — это слегка измельчить её и заделать неглубоко в почву, после чего полить растения водой. Такая подкормка улучшает структуру грунта и активизирует рост культур. Повторять эту процедуру можно регулярно, поддерживая баланс питательных веществ в почве.

Рецепт для цветов

Луковая шелуха особенно полезна для садовых цветов. Для приготовления отвара:

  • Возьмите 1 стакан шелухи и залейте 2 литрами воды.

  • Доведите до кипения и варите на медленном огне около 5 минут.

  • Дайте настояться в течение нескольких часов.

  • Разбавьте концентрат водой перед поливом.

Этот отвар укрепляет корни, улучшает цветение и помогает растениям противостоять вредителям.

Укрепление с добавлением золы

Для повышения урожайности и укрепления иммунитета растений можно соединить луковую шелуху с древесной золой. Эти два компонента дополняют друг друга, обеспечивая комплексное питание и защиту растений.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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