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Ваши поры — ваши враги? Четыре невероятных способа их победить прямо сейчас

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему наши поры на лице так заметны? Ответ прост: они нужны для нормальной работы кожи. Однако для многих из нас расширенные поры становятся проблемой, особенно когда речь идет о создании идеальной основы для макияжа.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Полностью избавиться от пор мы, конечно, не можем — это зависит от наших генов. Но есть хорошие новости: с помощью правильных продуктов и некоторых простых советов можно значительно уменьшить их видимость.

4 совета для уменьшения видимости пор

1. Забудьте об агрессивных отшелушивающих средствах

Тщательное очищение кожи — важный шаг, но важен и подход к выбору продуктов. Никаких жестких чистящих щеток и агрессивных отшелушивающих ингредиентов! Они могут раздражать кожу, вызывать ее шелушение и увеличивать выработку кожного сала, что, в свою очередь, способствует закупорке пор. Лучше всего использовать средства с более мягкими компонентами, такими как альфа-гидроксикислоты (AHA) — молочная или гликолевая кислота, а также салициловая кислота (BHA). Эти ингредиенты не только бережно отшелушивают кожу, но и помогают улучшить внешний вид пор, благодаря своим антибактериальным свойствам.

2. Регулярное очищение кожи — обязательное условие

Не забывайте очищать лицо перед сном! Нерегулярное очищение может привести к забиванию пор и их расширению. Используйте мягкие средства для снятия макияжа и загрязнений, которые не сушат кожу, а помогают активным веществам проникать в эпидермис. Это поможет поддерживать здоровье кожи и улучшить ее текстуру.

3. Включите ниацинамид и ретинол в свой уход

Ниацинамид, также известный как витамин В3, — настоящий герой, когда речь идет о расширенных порах. Он не только сужает поры, но и помогает выровнять тон кожи, уменьшить видимость тонких линий и морщинок. А вот ретинол ускоряет процесс обновления клеток и способствует сужению пор, что делает кожу более упругой и ровной.

4. Макияж: как скрыть поры быстро

Если вы хотите мгновенно уменьшить видимость пор перед макияжем, используйте праймер с легкой шелковистой текстурой. Он идеально создаст основу для макияжа, сделает кожу гладкой и уменьшит поры. Однако избегайте средств с блестками — они только подчеркивают расширенные поры.

Уточнения

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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