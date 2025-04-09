Будем бить током: Максим Виторган в ярости из-за зрителей с телефонами

1:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актёр Максим Виторган выразил резкое недовольство поведением зрителей, использующих мобильные телефоны для съёмки во время театральных представлений.

В своём обращении к подписчикам в социальных сетях артист поделился наболевшим, задаваясь вопросом, почему современный зритель не может отказаться от гаджета хотя бы на время действия на сцене.

Виторган подчеркнул, что речь идёт не просто о забытом звуке уведомлений, а именно о процессе видеосъёмки спектакля. По его мнению, как только зритель берёт в руки телефон, даже с благим намерением запечатлеть понравившийся момент, он разрушает "тонкие нити", связывающие его с происходящим на сцене.

Актёр отметил, что это особенно мешает в камерных залах, где артисты находятся совсем близко к публике, а использование вспышки усугубляет ситуацию. Он указал на то, что люди заплатили деньги за впечатления, но не могут погрузиться в процесс и прислушаться к себе.

Он уточнил, что не против съёмки во время поклонов артистов и даже готов делиться такими видео в своих аккаунтах. Однако фиксация фрагментов самого спектакля вызывает у него недоумение.

В завершение своего эмоционального поста артист в полушутливой форме предложил радикальное решение проблемы для своего гипотетического будущего театра: оборудовать кресла электродами.

"Будем бить легким разрядом каждого, кто потянется за телефоном. Как собак с ошейниками. Будем всеми силами помогать зрителю преодолевать невроз", — иронично заключил Виторган.

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