Анна Заворотнюк родила сына и выбрала ему необычное имя

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк стала впервые матерью.

Фото: Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк родила наследника. На свет появился мальчик, которому дали необычное имя Марсель.

День рождения малыша выпал на 2 апреля. 3 апреля семья отмечает именины покойной бабушки, актрисы Анастасии Заворотнюк.

"Добро пожаловать в мир, свет души моей", — написала Анна в социальных сетях.

Отец ребёнка — бизнесмен Тимур Исмаилов. В 2022 году они официально стали мужем и женой. До этого они состояли в отношениях пять лет.

Ранее сообщалось, что в день рождения Анастасии Заворотнюк в аккаунте актрисы появился пост с фотографиями звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).



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