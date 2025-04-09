Анна Заворотнюк родила сына и выбрала ему необычное имя

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк стала впервые матерью.
Анна Заворотнюк родила наследника. На свет появился мальчик, которому дали необычное имя Марсель.
День рождения малыша выпал на 2 апреля. 3 апреля семья отмечает именины покойной бабушки, актрисы Анастасии Заворотнюк.
"Добро пожаловать в мир, свет души моей", — написала Анна в социальных сетях.
Отец ребёнка — бизнесмен Тимур Исмаилов. В 2022 году они официально стали мужем и женой. До этого они состояли в отношениях пять лет.
Ранее сообщалось, что в день рождения Анастасии Заворотнюк в аккаунте актрисы появился пост с фотографиями звезды сериала "Моя прекрасная няня".
Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).
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