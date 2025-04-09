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Анна Заворотнюк родила сына и выбрала ему необычное имя

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Шоу-бизнес

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк стала впервые матерью.

Анна Заворотнюк
Фото: Инстаграм Анны Заворотнюк is licensed under public doman
Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк родила наследника. На свет появился мальчик, которому дали необычное имя Марсель.

День рождения малыша выпал на 2 апреля. 3 апреля семья отмечает именины покойной бабушки, актрисы Анастасии Заворотнюк.

"Добро пожаловать в мир, свет души моей", — написала Анна в социальных сетях.

Отец ребёнка — бизнесмен Тимур Исмаилов. В 2022 году они официально стали мужем и женой. До этого они состояли в отношениях пять лет.

Ранее сообщалось, что в день рождения Анастасии Заворотнюк в аккаунте актрисы появился пост с фотографиями звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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