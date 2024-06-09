Назван победитель "Ролан Гаррос", обыгравший четвёртую ракетку мира Александра Зверева

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Испанский теннисист Алькарас выиграл "Ролан Гаррос"-2024

1:16
Спорт

Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге, стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в 2024 году.

Испанский теннисист Алькарас выиграл "Ролан Гаррос"-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В захватывающем поединке 9 июня он одолел четвёртую ракетку мира, немца Александра Зверева со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 4 часа 19 минут.

Зверев реализовал 6 брейк-пойнтов из 23 (26%) и выполнил 8 эйсов, тогда как Алькарас сделал 3 подачи навылет и успешно реализовал 9 брейк-пойнтов из 16 (56%). Оба теннисиста допустили по 6 двойных ошибок.

Для Алькараса это второй титул в сезоне, а также его первая победа на турнире "Ролан Гаррос".

Ему предстоит побороться за завоевание всех четырёх больших турниров. В 2022 году он стал чемпионом US Open, а в 2023 году победил на Уимблдоне. Единственный турнир, который остался за пределами его досягаемости, — Australian Open.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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