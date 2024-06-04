Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биолог Онистратенко: медузы заполонили воду пляжей Анапы
Как правильно давать деньги в долг?
Бровист Руда поделилась, какие недочеты в уходе могут повлиять на состояние бровей
Когда пора обрезать листья на помидорах?
В Мурманской области становится популярным купание с китами
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью
Врач Дианова: красное мясо можно заменить на рыбу
Стало известно, почему Джокович снялся с "Ролан Гаррос"

Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена

1:23
Спорт

Первая ракетка мира в теннисе Новак Джокович объявил о своем вынужденном отказе от участия в Открытом чемпионате Франции — 2024 из-за травмы колена.

Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По результатам МРТ у теннисиста было выявлено повреждение мениска, и поэтому спортсмен принял решение сняться с соревнования.

Важно отметить, что Джокович является обладателем текущего титула этого турнира.

Решающий матч Джокович провел вчера, 3 июня, с Франсиско Серундоло, занимающим 27-е место в мировом рейтинге. Несмотря на трудности, серб одержал победу со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

В различных эпизодах игры Джокович высказывал неудовлетворение качеством корта, и один из инцидентов привел к его травме. Он также воспользовался медицинским перерывом во время этого матча, но решил продолжить борьбу.

С учетом отсутствия Джоковича, Каспер Рууд, седьмая ракетка мира из Норвегии, получает автоматическую путевку в полуфинал турнира. Открытый чемпионат Франции по теннису продолжается до 9 июня 2024 года на грунтовых кортах стадиона "Ролан Гаррос" в Париже.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Последние материалы
Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Адмирал Касатонов: размещение ракетных комплексов США на Борнхольме угрожает армии РФ
Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена
Врач Дианова: красное мясо можно заменить на рыбу
Актриса Лупита Нионго заявила, что не любит давать интервью
Автоэксперт Родионов указал на опасность доверху заполненного бензобака в жару
Топ-10 достопримечательностей Абхазии
Демичева: мигрантов нужно обязать покупать ДМС на членов семьи
Что такое семейная налоговая выплата?
Три оттенка помады, которые визуально добавляют возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников