Стало известно, почему Джокович снялся с "Ролан Гаррос"

Новак Джокович объявил о снятии с "Ролан Гаррос" по причине травмы колена

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Первая ракетка мира в теннисе Новак Джокович объявил о своем вынужденном отказе от участия в Открытом чемпионате Франции — 2024 из-за травмы колена.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По результатам МРТ у теннисиста было выявлено повреждение мениска, и поэтому спортсмен принял решение сняться с соревнования.

Важно отметить, что Джокович является обладателем текущего титула этого турнира.

Решающий матч Джокович провел вчера, 3 июня, с Франсиско Серундоло, занимающим 27-е место в мировом рейтинге. Несмотря на трудности, серб одержал победу со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

В различных эпизодах игры Джокович высказывал неудовлетворение качеством корта, и один из инцидентов привел к его травме. Он также воспользовался медицинским перерывом во время этого матча, но решил продолжить борьбу.

С учетом отсутствия Джоковича, Каспер Рууд, седьмая ракетка мира из Норвегии, получает автоматическую путевку в полуфинал турнира. Открытый чемпионат Франции по теннису продолжается до 9 июня 2024 года на грунтовых кортах стадиона "Ролан Гаррос" в Париже.